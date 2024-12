Per giovedì 12 dicembre è prevista una doppia puntata di Endless Love. Quindi non perdiamo tempo e leggiamo anticipazioni e trama!

Anticipazioni Endless Love 12 dicembre

Siamo ai capitoli finali di Endless Love ma non sembrano mancare certamente i colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni del doppio appuntamento del 12 dicembre, quando la serie turca andrà in onda alle 14:10 e alle 21:30.

Ore 14:10

Hakan sta per sparare Emir, ma Mehmet, uomo di quest’ultimo, gli spara alla mano e di conseguenza il colpo va a vuoto.

Sul luogo dell’incendio Nihan viene a sapere del tentato omicidio di Leyla, che ora versa in gravissime condizioni dopo il trasferimento in ospedale.

Qualcuno le ha sparato e Ayhan addolorato dall’accaduto, ora vorrebbe farsi giustizia da solo. Per evitare che questo possa succedere, Kemal e Zehir cercano di vederci chiaro e scoprire chi volesse fare una cosa simile.

Ore 21:30

Nihan e Kemal hanno il sospetto che ci siano i Kozcuoğlu dietro il tentato omicidio di Leyla e tentano quindi di scoprire le ragioni che li abbiano portati a cercare di farla tacere.

Per questo i due vanno a parlare con Mujgan e scoprono che 30 anni prima l’azienda ha attraversato una brutta crisi e si è salvata solo grazie alla vendita di una tenuta. Così si recano sul posto e trovano un terreno arido, come il campo del villaggio. Per tale ragione chiedono a Niyazi di analizzare un campione, con la speranza si possa arrivare alla verità.

Nel mentre Asu convince il consiglio di amministrazione a far partire suo padre alla volta del Cile, come responsabile di progetto. Questo porterà quindi Galip a stare lontano per un po’, al contrario di Emir, ancora in custodia cautelare.

Nemmeno Zeynep riuscirà a fargli confessare di aver tentato di uccidere Kemal. Ma conoscendolo è convinta della sua colpevolezza.

Mercan è alla ricerca di prove per scoprire chi ha appiccato l’incendio e nel mentre tiene Emir in custodia.

Intanto Kemal e Nihan si godono il tempo con Deniz e sognano il loro futuro. Dall’altra parte invece Adem rintraccia un sospettato che può avere a che fare con quanto accaduto a Leyla.

Proprio le condizioni di Leyla sono stabili, ma comunque la preoccupazione è tanta e si cerca di capire chi sia stato ad attaccarla in modo così feroce.

Zeynep intanto dà un ultimatum a Emir, mentre Kemal e Nihan scoprono le indagini di Leyla. Mujgan fornisce delle informazioni vitali a Kemal. Galip è pronto a partire per l’estero, ma la strada per l’aeroporto è bloccata!

Quando va in onda Endless Love

Se volete sapere quando va in onda Endless Love, sappiate che la dizi turca manterrà ancora il suo solito calendario. Rispolveriamo quindi tutti gli appuntamenti della settimana:

Per prima cosa è bene ricordare che dal lunedì al venerdì si può guardare la serie a partire dalle 14:10 ;

al si può guardare la serie a partire dalle ; Nel corso della settimana, al giovedì è previsto anche l’appuntamento serale alle 21:30 ;

è previsto anche l’appuntamento serale alle ; Infine ricordiamo ovviamente la puntata del sabato a partire dalle 14:45.

Ora è in onda la seconda e ultima stagione di Endless Love. Questo ci permetterà presto di scoprire anche come finisce la serie televisiva.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove vederlo in TV e in streaming? Se vi state ponendo questa domanda, sappiate che non c’è da temere: Canale 5 è il primo mezzo a disposizione. Seguendo la programmazione indicata potrete continuare a seguire le avventure dei protagonisti della serie.

Un altro metodo è ovviamente lo streaming grazie a Mediaset Infinity. Potete fare riferimento al sito, app o smart TV. Il tutto in base alle vostre esigenze e preferenze.

Con la piattaforma si può seguire non solo l’episodio in onda, ma selezionando la serie televisiva nel catalogo è anche possibile andare a rivedere le puntate.