Anticipazioni Segreti di Famiglia 5 dicembre

Ceylin si sveglia in un bosco, tutta sporca e con una pistola accanto. È in evidente stato di shock e non sembra ricordare cosa le sia successo

Ilgaz prova a contattarla con scarso successo. A quanto pare sia Ceylin che Engin sono scomparsi e lui come detto è evaso dall’ospedale.

Ilgaz e Pars quindi cercano di scoprire dove si è diretto e grazie all’aiuto di Eren e degli altri agenti, visionano del materiale e scoprono che una delle auto è quella di Engin, portata in ospedale dalla madre Lacin.

Pars dunque interroga sia lei che Yekta perché certo stiano aiutando Enging.

Una venditrice di fiori intanto riconosce il volto di Zafer in uno dei volantini affissi da Ceylin, prova a rintracciarla ma senza successo.

Metin invece a un confronto molto acceso con Makbule e le fa sapere di voler mandare via di casa Mert, loro padre.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Ora che ci sono stati degli spostamenti nel palinsesto di Mediaset, Segreti di Famiglia quando va in onda?

La serie televisiva dopo aver preso parte nel pomeriggio di Canale 5 è stata spostata in seconda serata, al termine di Endless Love (QUI LA TRAMA). Anche giovedì 5 dicembre è prevista una puntata.

Quella che stiamo vedendo attualmente è la seconda parte della prima stagione. Ancora quindi non è chiaro sapere quando finisce Segreti di Famiglia e quando vedremo la seconda stagione.

Il cast

In Segreti di Famiglia il cast è composto da attori molto amati in Turchia (ma non solo). Si tratta di professionisti di alto livello, che vantano in carriera riconoscimenti importanti.

Uno dei protagonisti del racconto è l’attore Kaan Urgancıoğlu, che veste i panni del procuratore Ilgaz Kaya. Lui lo abbiamo conosciuto anche in Endless Love come il temuto e spietato, Emir Kozcuoğlu.

All’interno della serie televisiva anche la stimata attrice Pınar Deniz, la quale invece dà il suo volto al personaggio di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

E se vogliamo vederlo in TV e in streaming come fare? Segreti di Famiglia è disponibile come detto su Canale 5, ma se si vuole si può seguire anche su Mediaset Infinity.

Questi sono gli unici modi che permettono di non perdersi proprio nulla sull’amata serie turca.

