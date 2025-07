La mancata (a quanto apre) partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha trovato il commento di Selvaggia Lucarelli, che ha detto la sua.

A quanto pare nemmeno in questa edizione, dopo averla vista nel ruolo di ballerina per una notte lo scorso anno, vedremo Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Nonostante tantissime indiscrezioni e rumor, pare si sia raffreddata e non poco la pista che porterebbe a un ritorno in scena della conduttrice dopo l’allontanamento da Mediaset.

Una notizia che ha acceso l’opinione pubblica e che, a quanto pare, sarebbe molto chiacchierata in questi ultimi giorni. A tal proposito anche la giudice di Ballando, dopo aver già detto la sua su Chiara Ferragni in altre occasioni, si è espressa sulla conduttrice televisiva.

Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter è tornata a parlare di Barbara d’Urso e spiegato il suo punto di vista riguardo al mancato impiego nel programma di Milly Carlucci, dove peraltro avevano avuto un botta e risposta ripreso da tutti durante l’ospitata.

Dopo una serie di pensieri e considerazioni, nella newsletter Selvaggia Lucarelli ha dichiarato cosa avrebbe fatto se si fosse trovata nei panni di Barbara d’Urso. In uno stralcio dell’articolo si legge infatti:

«Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé.

Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato (cosa che le piace fare) e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare “il suo acquisto”», ha scritto Selvaggia Lucarelli nella newsletter in cui riporta le notizie, inchieste giornalistiche e punti di visti sul mondo dello spettacolo e non solo!

Insomma pare proprio quindi che Barbara d’Urso non la vedremo nemmeno questa volta a Ballando con le Stelle, anche se Selvaggia Lucarelli sarebbe stata più curiosa di sapere di un suo “sì” a quanto pare.