In una recente intervista, Selvaggia Lucarelli ha svelato i motivi che l’hanno portata a dire “no” al ruolo di opinionista al Grande Fratello e proseguire, invece, in quello di giurata a Ballando con le Stelle.

I motivi del “no” di Selvaggia Lucarelli al GF

Durante la conferenza stampa di RIP – Roast In Peace, il nuovo show di Prime Video, Selvaggia Lucarelli ha raccontato ai microfoni di SuperGuida TV i motivi dietro il suo “no” al Grande Fratello. La giornalista e opinionista ha spiegato in modo molto schietto e diretto perché ha deciso di non accettare la proposta ricevuta da parte di Mediaset.

“Il no al Grande Fratello? A parte che i no che pesano sono altri nella vita, proprio negli equilibri mondiali, mettiamo fine al conflitto israelo-palestinese? No? Quello è un no che pesa, non il mio”, ha esordito con sarcasmo.

Il motivo principale del rifiuto sarebbe stato il tempismo poco favorevole: “L’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle. E quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso. Abbiamo capito entrambi – io e chi me l’ha fatta – che i tempi erano un po’ sbagliati”.

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto che abbandonare Ballando con le Stelle, dove lavora da dieci anni, sarebbe stato uno sgarbo, dimostrando fedeltà alla trasmissione di Milly Carlucci: “Sono felice di fare questo programma e poi, se ci saranno altre decisioni da prendere, lo si farà con calma l’anno prossimo”.

Ha poi concluso con una battuta: “Sono diventata peggio di un calciatore alle conferenze stampa!”.

La sua scelta è stata ben accolta anche da Milly Carlucci, storica conduttrice del programma di Rai 1, che ha pubblicamente espresso soddisfazione nel poter continuare a collaborare con Selvaggia Lucarelli anche per questa edizione.

Dunque, nessun “no” definitivo, ma una questione di tempi e priorità. Le porte restano aperte, sia verso Mediaset che Rai, ma Selvaggia ha scelto di restare fedele e di proseguire con il team di Ballando con le Stelle.