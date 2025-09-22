Stando ai rumor pare che Mediaset volesse Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello, ma lei avrebbe rifiutato per Ballando con le Stelle

Secondo quanto si apprende Selvaggia Lucarelli sarebbe stata contattata da Mediaset per diventare opinionista al Grande Fratello, ma avrebbe ‘declinato’ l’invito. La notizia arriva da Giuseppe Candela tramite il settimanale Chi. La giornalista pare abbia deciso di restare fedele a Ballando con le Stelle, dove è giurata fissa.

Il Grande Fratello voleva Selvaggia Lucarelli opinionista?

Dopo la sua partecipazione come opinionista per una sera a L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sembra aver lasciato un’impressione molto positiva ai piani alti di Mediaset. Stando infatti a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, l’azienda avrebbe cercato di convincerla per svolgere il medesimo ruolo al Grande Fratello, condotta da Simona Ventura.

La proposta, tuttavia, è arrivata tardi. Selvaggia Lucarelli ha infatti declinato l’invito, anche perché a breve inizierà la nuova stagione di Ballando con le Stelle, dove è ormai una presenza fissa nel ruolo di giurata. “Un colpo mancato”, ha commentato Candela, spiegando che Mediaset pare abbia tentato di convincerla a vestire i panni di opinionista, ma senza successo.

In effetti, Selvaggia Lucarelli sarebbe stata una scelta interessante per il Grande Fratello, grazie al suo modo di essere così diretto, pungente e alla capacità di accendere il dibattito in studio. Ma la sua scelta non sorprende. D’altronde Ballando con le Stelle è ormai casa sua, anche grazie al rapporto consolidato con Milly Carlucci, che tende a non cambiare i membri della sua squadra vincente.

Anche se tecnicamente Selvaggia Lucarelli non avrebbe vincoli di esclusiva con nessuna rete, e avrebbe potuto coprire entrambi i ruoli — giurata su Rai 1 il sabato e opinionista su Canale 5 il lunedì — è probabile che una presenza così divisa avrebbe potuto magari scontentare qualcuno. Inoltre, questo avrebbe comportato un sovraccaricare i propri impegni.

Ecco dunque perché non vedremo Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello, ma ancora una volta al fianco di Milly Carlucci in giuria. Mentre invece accanto a Simona Ventura troveremo Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.