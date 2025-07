Dopo la recente rottura e a seguito degli scontri social, Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati avvistati di nuovo insieme. Ennesimo ritorno di fiamma per gli ex protagonisti di Temptation Island?

Ritorno di fiamma tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano?

Solo lo scorso anno tra i protagonisti di Temptation Island ci sono stati Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Il viaggio nei sentimenti della coppia, come in molti ricorderanno, ha vissuto numerosi alti e bassi ed è terminato in un modo inaspettato. I due hanno infatti messo un punto alla loro relazione e il loro falò è stato uno dei più infuocati di sempre. Qualche mese dopo la fine reality show però tra Alessia e Lino c’è stato un ritorno di fiamma, confermato a seguito di numerose segnalazioni emerse.

La storia tra la Pascarella e Giuliano ha tuttavia continuato a vivere numerosi tormenti e nel corso dei mesi ci sono stati ripetuti tira e molla. Solo qualche tempo fa i due hanno infatti annunciato l’ennesima rottura e a quel punto hanno iniziato a scontrarsi tra loro sui social. Nelle ultime ore però le cose sembrerebbero essere nuovamente cambiate e i due ex protagonisti di Temptation Island sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e cosa è accaduto.

Stando a quanto svela Alessandro Rosica, Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati avvistati di nuovo insieme al concerto di Geolier. A quel punto in rete si è immediatamente iniziato a parlare di un ritorno di fiamma. Ma non è finita qui. L’esperto di gossip ha infatti mosso una precisa accusa alla coppia e ha affermato: “Le finte litigate social erano solo per hype. Stanno sempre insieme”.

Attualmente Alessia e Lino non sono ancora intervenuti per commentare l’ultima segnalazione sul loro conto. Ma cosa starà accadendo tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.