Oggi le 10 showgirl di Ne vedremo delle belle sono state ospiti a Domenica In. Tra loro Valeria Marini è finita sotto accusa: “Ha chiesto il taglio di alcune immagini”. Parole queste che hanno stizzito la Marini, che è sbottata.

Valeria Marini sbotta a Domenica In

Ne vedremo delle belle prometteva scintille e non ha deluso le aspettative, tanto che non sono mancate le prime scaramucce tra showgirl, che hanno coinvolto anche Valeria Marini.

Oggi tutte e 10 le protagoniste sono state ospiti di Domenica In, da Mara Venier. Dopo pochi minuti nn sono mancate accuse reciproche, anche se poi il tutto si è risolto con l’intervento della conduttrice, che ha le ha fatto cantare e ballare “Pelle diamante” di Marcella Bella.

Poco prima che si verificasse questo momento però, alcune di loro hanno sferrato delle accuse a Valeria Marini. Motivo? Secondo loro avrebbe chiesto di tagliare alcune immagini dal montaggio.

Per questo Mara Venier ha voluto vederci chiaro ed è qui che la showgirl è sbottata: “Alla fine mi sono scocciata perché c’erano dei montaggi che facevano sembrare che io avessi parlato male di Pamela e Patrizia, ma non è vero! Io non parlo mai male di nessuna, è la verità! La diatriba con Pamela è una favola, lei era gelosa di me perché ero entrata in quella famiglia del Bagaglino“.

E ancora Valeria Marini: “Ero arrabbiata perché avrei voluto rindossare il mio abito…”.

ho bisogno di questo caos continuamente ogni ora ogni giorno #domenicain pic.twitter.com/ac6mTX5SvH — OPI | MADRE Y ABUELA GAGA era (@opiquellovero) March 23, 2025

L’attacco è arrivato da Angela Melillo e Matilde Brandi, che hanno svelato che Valeria Marini avrebbe domandato l’eliminazione di alcune sue confidenze personali.

In seguito il momento di canto e ballo sulle note di Pelle diamante. Valeria Marini ha subito preso la scena e ha ammesso che avrebbe voluto fare questa prova, perché ama molto Marcella Bella. Le sue parole però hanno trovato la smentita da parte di Veronica Maya:

“Valeria ha mentito, non è vero che voleva cantare, voleva fare la bachata! Me l’ha chiesto lei di essere scelta per ballare, così quando ho dovuto scegliere con chi sfidarmi nella bachata lei mi ha guardata e mi ha detto ‘scegli me’“.

Se questo è l’inizio, ne vedremo davvero delle belle da qui alle prossime settimane!