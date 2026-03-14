Il caso simbolo degli ultimi anni resta quello di Mauro Icardi e Wanda Nara, una coppia che ha trasformato il gossip calcistico in una vera e propria serie televisiva. Ma anche senza scomodare la loro storia, la Serie A continua a offrire esempi in cui la figura femminile diventa centrale nel racconto mediatico.

Oggi il pubblico non si limita più a guardare la partita. Segue le storie su Instagram, i viaggi, gli eventi mondani e le dinamiche di coppia. Così il calciatore non è più soltanto un atleta: diventa parte di una narrazione pop che coinvolge anche chi il calcio non lo segue affatto.

Dybala e Oriana: la coppia glamour della Serie A

Un esempio perfetto è quello formato da Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Lui è il talento argentino amato dai tifosi della Roma, elegante e decisivo in campo. Lei è cantante, attrice e volto molto noto nel mondo dello spettacolo sudamericano. Quando si parla di loro, però, l’attenzione non si ferma al campo. La coppia è diventata una presenza fissa sui social e negli eventi mondani. Oriana ha costruito un’immagine forte e indipendente, capace di attirare curiosità e pubblico anche al di fuori del calcio. Il risultato è che la loro storia d’amore diventa parte integrante del personaggio Dybala. Non solo gol e assist, ma anche red carpet, viaggi e momenti di vita condivisa.

Zaccagni e Chiara Nasti: la coppia più chiacchierata

Se invece parliamo di attenzione mediatica pura, è impossibile non citare Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il calciatore della Lazio è uno dei protagonisti del campionato, ma nel mondo del gossip spesso è la sua compagna a catalizzare le conversazioni. Chiara Nasti è influencer, imprenditrice digitale e personaggio social seguitissimo. Ogni sua apparizione genera commenti, discussioni e titoli. Il suo stile, le opinioni e la vita privata diventano rapidamente trend online. In questo caso il meccanismo è evidente: il calcio e i social si mescolano, creando una narrazione che va molto oltre il campo. Zaccagni segna e gioca, ma la coppia nel suo insieme diventa un vero fenomeno mediatico.

Lautaro e Agustina: amore, famiglia e social

Un’altra coppia molto amata è quella formata da Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. L’attaccante dell’Inter è uno dei bomber più apprezzati della Serie A, ma anche la sua relazione contribuisce a rafforzare la sua immagine pubblica. Agustina è imprenditrice e influencer, molto seguita sui social. La loro vita familiare, tra viaggi, lavoro e figli, viene condivisa spesso con i fan, creando un racconto autentico e molto apprezzato dal pubblico. Non è il classico gossip urlato: è piuttosto un’immagine di coppia solida e moderna che piace moltissimo ai tifosi e agli appassionati di lifestyle.

Quando la compagna diventa protagonista

La verità è che il vecchio stereotipo della “moglie del calciatore” non funziona più. Molte di queste donne hanno una carriera propria, una community enorme e un ruolo attivo nel mondo della comunicazione. Influencer, imprenditrici, modelle, artiste: non orbitano semplicemente attorno al calcio, ma ne diventano parte del racconto. In alcuni casi finiscono persino per avere un impatto mediatico superiore a quello del partner.

Ed è anche questo uno dei motivi per cui il calcio oggi è seguito in modi molto diversi rispetto al passato. Accanto alle consultazioni sui pronostici serie a sicuri al 100 per cento su Starcasinò, alle discussioni su moduli e formazioni, esiste un altro campionato parallelo: quello delle coppie più glamour. Un campionato fatto di social, paparazzate, eventi e storie d’amore che il pubblico segue con la stessa curiosità di una partita decisiva. Perché in fondo il calcio resta uno spettacolo. E ogni spettacolo ha bisogno delle sue stelle. Alcune segnano gol sotto la curva. Altre, semplicemente, entrano in scena e conquistano i riflettori.

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