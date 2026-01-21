Di Margherita Fiori

Un progetto segreto a Cinecittà potrebbe unire due icone amatissime, tra Hollywood, tv di successo e un mix di sex appeal, talento e popolarità che promette di conquistare pubblico e critica

Un sex symbol, una sex symbol (oltre che sex guru): circola sempre più insistentemente la voce secondo cui a Cinecittà in gran segreto ci sarebbe un progetto che vedrebbe coinvolti, insieme, Michele Morrone e Sabrina Ferilli. Sulla carta, un successo annunciato.

Del resto, hanno successo, e molto, già ognuno per conto proprio: un film insieme (o forse una serie per una piattaforma, perché no?) non potrebbe che alimentarne fama e consensi.

Morrone è entrato nell’universo di Hollywood da vero latin lover. In Una di famiglia-The Housemaid, thriller psicologico tratto dal romanzo di Freida McFadden (in Italia pubblicato da Newton Compton) e diretto da Paul Feig, l’attore di Bitonto recita accanto a Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. È uno degli italiani più osservati e desiderati del momento. Altro che meteora di Netflix.

Nel film l’attore pugliese interpreta Enzo, giardiniere italiano, che orbita nella villa dove la giovane domestica interpretata da Sydney Sweeney scopre i segreti dei padroni di casa. Un ruolo che ha già fatto il giro dei social anche per un dettaglio da non sottovalutare: prima di sfondare, Morrone faceva davvero il giardiniere. Dai giardini al red carpet, il passo non è stato breve.

Morrone, dai giardini al red carpet di Hollywood

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia presto, con i primi ruoli in alcune serie televisive, da Come un delfino a Che Dio ci aiuti, da Squadra Antimafia a Provaci ancora Prof!. Ma è Milly Carlucci a regalagli la popolarità chiamandolo a Ballando con le stelle nel 2016.

Qualche anno dopo, nel 2020, veste i panni di Massimo Torricelli nella saga 365 giorni che lo ha fatto conoscere al pubblico internazionale.

È stato il primo passo che lo ha portato a percorrere una strada nuova, quella che gli ha aperto le porte di Hollywood. L’agenzia Spotlight Hollywood lo ha messo al nono posto della classifica degli uomini più sexy del 2025, in compagnia di celebrities popolarissime. Oggi fa parte di quel clan a pieno titolo. E pazienza se l’Italia per un po l’ha snobbato. Nemo propheta in patria, dicevano i latini. Ma Michele Morrone sta facendo ricredere anche i più scettici sulle sue qualità. Non solo estetiche.

Sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto due figli, ha divorziato nel 2018 e nel corso nel tempo i pettegolezzi sul suo conto si sono sprecati. A metterli a tacere ci ha pensato lui, dando priorità solo ai figli. E ovviamente al lavoro.

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, si è definito «divo internazionale» e non ha risparmiato qualche frecciatina al sistema cinematografico italiano, liquidando le celebrazioni come i David di Donatello, il “circolino”. Evidentemente, pensa di poterselo permettere. E i risultati che sta ottenendo gli danno ragione.

Sabrina Ferilli, tra “sex guru” e ruoli di grande impatto

Non sarebbe affatto strano vederlo sul set insieme a una delle attrici italiane più amate, in grado di passare dal dramma alla commedia con la stessa credibilità che hanno solo le più grandi.

Se Morrone è protagonista al cinema, Sabrina Ferilli ora veste i panni della “sex guru”. Ma non solo. L’attrice di Fiano Romano, infatti, apre il 2026 con una doppietta televisiva di tutto rispetto. È su Prime Video con Gigolò per caso-La sex guru, seconda stagione della serie tutta da ridere che la vede al centro della scena accanto a Christian De Sica.

Inoltre è protagonista della prima serata su Canale 5 della fiction A Testa Alta – Il coraggio di una donna (subito capace di conquistare oltre 4 milioni di telespettatori).

In streaming è Rossana Astri, guru del sesso femminista che predica l’indipendenza emotiva delle donne dagli uomini. Una rivoluzione ideologica che manda in tilt l’attività e le certezze di Giacomo (De Sica) e di Alfonso (Pietro Sermonti).

Su Canale 5 invece veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo alle porte di Roma, che vede la propria vita stravolta dalla diffusione di un suo video intimo. Tra violazione della privacy, ricatti digitali e quella squallida tendenza a colpevolizzare le vittime, Ferilli dà corpo a una donna vulnerabile ma al tempo stesso capace di difendersi con tutta la forza possibile.

Indiscrezioni, discrezione e un futuro possibile

Super esposta per il suo lavoro, nel privato Sabrina resta una fuoriclasse della discrezione. Sposata dal 2011 con il manager Flavio Cattaneo, ha sempre difeso la propria vita privata tenendola lontana da riflettori e social.

Quanto alle voci che la vorrebbero presto sullo stesso set di Morrone, per ora restano tali.

Ma dalle parti di Cinecittà, si sa, le indiscrezioni insistenti raramente nascono dal nulla. “Se tuona, da qualche parte piove” recita il proverbio. Un progetto che metta insieme il sex symbol dal curriculum hollywoodiano e una delle attrici italiane più amate sarebbe una mossa strategica. E non sarà solo un’operazione che unisce sex appeal e popolarità, ma l’incontro tra due percorsi diversi, ugualmente forti.

