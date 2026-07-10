Sfera Ebbasta signore indiscusso di Milano. Lo testimoniano i sold out delle due date a San Siro, dell’otto e del nove luglio, e l’entusiasmo mostrato dal pubblico per celebrare i dieci anni di carriera del trapper. Uno spettacolo in tutti sensi e anche noi di Novella 2000 non potevamo mancare. A far da cornice all’esibizione, una riproduzione del Duomo di Milano, alta circa 20 metri, montata alle spalle di Sfera Ebbasta. Per due ore di show assoluto, con fuochi d’artificio e 40 ballerini a danzare ininterrottamente sul palcoscenico.

Gli ospiti del concerto di Sfera Ebbasta

A rendere il concerto di Sfera Ebbasta memorabile, i tanti ospiti che si sono esibiti con lui. Il meglio della trap italiana: Anna, Tedua, Pyrex, DrefGold, Feid, Elodie, Geolier, Lazza e Shiva hanno dato il loro contributo vocale, riproponendo tutti i grandi successi di Gionatha Boschetti (il nome all’anagrafe del rapper) con una produzione scenica pensata per accompagnare ogni momento di questa tappa cruciale di $€LEBRATION, il tour estivo del decennale di che proseguirà poi in svariate arene italiane (tra cui Firenze, Palermo, Gallipoli).

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Una doppia sorpresa per i fan

Poi, un bellissimo regalo ai fan da parte del “Trap King”. Un nuovo album in lavorazione che vedrà la luce entro il 2026 e anche una nuova avventura indoor. Si tratta del LIVE TOUR 2027, che a partire dal prossimo gennaio porterà Sfera Ebbasta sui palchi di Torino (sabato 30 gennaio Inalpi Arena) e Roma (mercoledì 3 febbraio Palazzo dello Sport). Per proseguire poi a Milano (sabato 6 febbraio Unipol Dome) e Bologna (sabato 13 febbraio Unipol Arena).

Numeri da record

Una carriera, quella di Sfera Ebbasta, ricca di successi. 240 Dischi di Platino e 39 Dischi d’Oro (in soli dieci anni di carriera). Oltre 7 miliardi di stream complessivi e una fanbase multigenerazionale con un profilo che su Instagram supera i 5 milioni di follower.