Sui social Raffaella Mennoia ha deciso di intervenire e hanno svelato se Gianmarco e la corteggiatrice Nadia si conoscevano già prima di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia interviene su Gianmarco e Nadia

Se ieri si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne (QUI tutte le anticipazioni) dove abbiamo scoperto anche l’epilogo del trono di Tina Cipollari, c’è stato modo anche di parlare di Gianmarco e le sue corteggiatrici. Su una di loro peraltro è arrivata una nuova segnalazione e in studio si è verificata un’accesa lite. E non è finita, perché ora su un rumor ha deciso di rispondere l’autrice Raffaella Mennoia! Ma facciamo un secondo il punto della situazione.

Perché prima dell’appuntamento con le anticipazioni di Uomini e Donne sul web si è parlato proprio di una corteggiatrice di Gianmarco, ovvero Nadia. Secondo le segnalazioni ricevute da LorenzoPugnaloni.it e Fanpage.it sembrerebbe infatti che un cugino della ragazza pare lavori nel salone di barbiere del tronista. Un qualcosa che, se trovasse conferme effettive, significherebbe “violazione del regolamento”.

Mentre le due fonti hanno spiegato i rumor e testimonianze ricevute, a intervenire e fare chiarezza ci ha pensato Raffaella Mennoia su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne ha mandato uno dei più cari amici di Gianmarco a verificare e con un video ironico sui social ha di fatto smentito l’accaduto.

Nel filmato caricato su Instagram, l’amico di Gianmarco di Uomini e Donne ha fatto sapere di trovarsi fuori dal negozio del tronista. Poi una volta fatto il suo ingresso, ha domandato ai dipendenti se tra loro ci fosse il cugino di Nadia. Ovviamente tutti hanno risposto ironicamente, così da smentire una volta per tutte i rumor. Raffaella Mannoia per questo ha ringraziato per il contributo, con la speranza che si plachino i pettegolezzi.

Non ci sarebbe quindi alcun collegamento tra Gianmarco e Nadia e, di conseguenza, nessuno pare avere violato il regolamento di Uomini e Donne.