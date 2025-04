Shaila Gatta, ex concorrente dell’ultima edizione di Grande Fratello, ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui ha pubblicamente dichiarato di trovarsi a vivere un momento di crisi.

Lo sfogo di Shaila Gatta

Shaila Gatta sta attraversando un momento molto delicato. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello e la rottura con Lorenzo Spolverato, l’ex velina ha confessato di essere in crisi e di fare fatica a riadattarsi alla vita di sempre.

Un ritorno alla normalità tutt’altro che semplice, segnato da un forte disagio interiore e da evidenti conseguenze anche fisiche. A far scattare l’allarme sono stati inizialmente i fan.

Nelle ultime settimane il web ha notato un evidente dimagrimento di Shaila. Una perdita di peso che lei stessa ha confermato e spiegato nelle ultime ore, attraverso un lungo e toccante sfogo pubblicato nelle sue storie Instagram.

“– 4,5kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene”, ha scritto Shaila, raccontando come il post-GF sia stato per lei molto più difficile del previsto.

Sei mesi dentro la casa più spiata d’Italia l’hanno inevitabilmente segnata e ora sta cercando di digerire e smaltire tutto quel vissuto, fatto di surrealtà, esposizione continua e, soprattutto, giudizi.

“Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone”, ha continuato la ballerina, spiegando come si senta “fortemente a disagio” e come dentro di sé, in questo momento, ci siano soltanto “dolore, rabbia e frustrazione”.

Shaila ha ammesso di sentirsi vulnerabile come non mai: “Mi sento un pezzo di vetro”, ha scritto, sottolineando come il peso dei commenti negativi e delle aspettative altrui l’abbia profondamente segnata. Non solo come personaggio pubblico, ma soprattutto come persona.

Oggi la priorità di Shaila è prendersi cura di sé, appoggiandosi alla sua famiglia e all’aiuto del suo psicoterapeuta. “Sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano”, ha concluso, lanciando un messaggio di grande sincerità e sensibilità.

La ballerina ha anche ricordato quanto sia importante avere rispetto della fragilità degli altri, anche e soprattutto quando chi sta dall’altra parte dello schermo sembra forte e sorridente.