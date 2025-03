A seguito delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona, Fedez fa ammonire l’ex re dei paparazzi dal Questore di Milano e si prepara a denunciarlo per stalking. Ecco cosa sta accadendo e le dichiarazioni del rapper.

Le dichiarazioni di Fedez

Alcune settimane fa a fare sconvolgenti rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni è stato Fabrizio Corona. Nel corso di alcune puntate del suo programma Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha portato alla luce alcuni presunti tradimenti del rapper all’influencer, raccontando di alcuni episodi che hanno lasciato il web senza parole. Adesso però, a seguito di quanto accaduto, pare che Federico sia pronto a denunciare Corona per stalking, dopo aver chiesto e ottenuto un ammonimento dal questore di Milano nei suoi confronti. A raccogliere le dichiarazioni del cantante, che ha svelato come ha vissuto le accuse, è stato Il Corriere della Sera. Ecco cosa ha affermato l’artista milanese:

“Corona avuto un comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo. […] Sono terrorizzato dalle falsità che potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”.

Corona dunque, secondo i legali di Fedez, avrebbe raccontato tutte falsità e avrebbe montato ad hoc alcuni contenuti per diffamare e screditare il rapper. Non tutti sanno però che due anni fa i Ferragnez, quando erano ancora una coppia, avevano firmato un accordo con Fabrizio, secondo il quale l’ex re dei paparazzi si impegnava per dieci anni a non divulgare informazioni riservate sulla vita privata del cantante e di Chiara Ferragni.

Ma cosa è accaduto a seguito di questo accordo? A rivelarlo è proprio Federico.

Cosa è accaduto tra il rapper e Corona

Sempre a Il Corriere della Sera, Fedez fa sapere che dopo aver firmato l’accordo con Corona i rapporti tra loro si sono distesi, al punto che i due hanno iniziato a frequentarsi nuovamente. In merito però l’ex marito di Chiara Ferragni dichiara:

“Avevo iniziato a fargli alcune confidenze anche private. Scoprivo in seguito che avevo fatto molto male a fidarmi di lui. Era emersa la volontà di ‘usarmi’ unicamente per lucrarci, pubblicando in Rete le mie confidenze e in alcuni casi addirittura alterandone e distorcendone il contenuto”.

A seguito della violazione dell’accordo dunque Fedez ha fatto ammonire Corona, invitandolo “a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal reiterare le condotte illecite sopra descritte”.