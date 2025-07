Shaila Gatta torna al centro del gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex gieffina starebbe frequentando un calciatore. Ecco di chi si tratta e cosa sappiamo in merito.

Nuovo amore per Shaila Gatta?

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata di certo Shaila Gatta. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha infatti fatto discutere per via della sua turbolenta e chiacchierata relazione con Lorenzo Spolverato, che nel corso dei sei mesi di programma ha vissuto alti e bassi. Nel corso della finale è poi arrivato il colpo di scena: la ballerina ha infatti deciso di lasciare definitivamente il modello, mettendo un punto alla loro relazione.

Dopo aver salutato la casa più spiata d’Italia così i due hanno avuto modo di confrontarsi per un’ultima volta. Tuttavia, nonostante in molti sperassero in un ritorno di fiamma, Shaila e Lorenzo si sono detti addio per sempre. A oggi dunque gli ex gieffini hanno voltato pagina e si sono lasciati il passato alle spalle. Entrambi si stanno così concentrando sulle rispettive carriere e solo di recente si è mormorato che la ballerina possa entrare a far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha riportato l’ex Velina al centro del gossip.

Stando a quanto ha fatto sapere Amedeo Venza, Shaila Gatta attualmente starebbe frequentano un calciatore. Di chi parliamo? Di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli. Pare infatti, secondo una segnalazione, che i due siano nello stesso posto e a quel punto si è parlato di un possibile nuovo amore per la ballerina.

Shaila tuttavia a oggi non ha ancora confermato i pettegolezzi e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà intervenire per fare chiarezza. Al momento dunque vi invitiamo a prendere con le pinze le voci di corridoio.