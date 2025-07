In questi giorni si sta parlando di Stefano De Martino e della sua nuova fiamma Caroline. Tuttavia nelle ultime ore si mormora che tra i due ci sia già aria di crisi. Andiamo a scoprire cosa starebbe accadendo.

Il retroscena su Stefano De Martino e la sua nuova fiamma

Dopo un anno ricco di successi Stefano De Martino si sta godendo delle meritate vacanze. Da quando ha preso in mano le redini di Affari Tuoi infatti il nome del conduttore è finito sulla bocca di tutti e attualmente è uno dei volti di punta della televisione italiana. A settembre intanto il presentatore partenopeo tornerà al timone della nuova edizione del fortunato game show di Rai 1 e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre però negli ultimi giorni Stefano è finito anche al centro del gossip e della cronaca cosa.

De Martino è stato infatti beccato in Sardegna con una misteriosa bionda di 22 anni di nome Caroline e fin da subito si è parlato di presunto flirt. In seguito il conduttore è stato paparazzato mentre baciava la sua nuova fiamma e le foto naturalmente hanno fatto il giro del web. Attualmente dunque Stefano sembrerebbe essere nuovamente impegnato e naturalmente il pettegolezzo ha fatto discutere gli utenti. Ciò nonostante nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è affatto passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Alessandro Rosica, ci sarebbe già aria di crisi tra Stefano De Martino e la sua nuova fiamma Caroline. Secondo l’esperto di gossip infatti la giovane 22enne starebbe sognando una convivenza con il presentatore. Il conduttore di Affari Tuoi però non sarebbe ancora pronto a un passo così grande e importante e vorrebbe “solo divertimento”.

Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro cosa stia accadendo tra Stefano e Caroline. Ciò che è certo è che in questi giorni i due sono sempre insieme e sembrerebbero essere affiatati e complici.