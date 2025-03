Ultimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha cancellato tutti i post sul programma in cui era stato taggato. Ma non solo! L’ex concorrente ha anche tolto il segui ad alcuni gieffini.

Tommaso Franchi prende le distanze dal GF

Le dinamiche dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello proseguono in inesorabili in vista del rush finale dove scopriremo finalmente il vincitore. Tommaso Franchi, a un passo dalla finale, è stato eliminato in un televoto in cui compariva la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.

Tornato alla vita di tutti i giorni e preso possesso dei suoi social, Tommaso Franchi sarà andato sicuramente a curiosare cosa si diceva di lui, recuperare dei video e momenti nel reality show e non solo. Ebbene, a quanto pare l’idraulico senese ha deciso di fare qualche mossa social che non è passata inosservata.

In prima battuta Tommaso Franchi ha eliminato tutti i post che riguardavano il Grande Fratello, contenuti che lo vedevano taggato. Ma dietro questa scelta potrebbe esserci una motivazione. Magari l’ex concorrente ha preferito riportare il suo feed ai contenuti iniziali e decidere poi lui cosa condividere e cosa no della sua esperienza. Darà certamente lui un a spiegazione a riguardo.

Il profilo Instagram di Tommaso Franchi

Ma non è l’unica mossa social da parte di Tommaso. C’è stato anche un movimento anche tra i seguiti. Il giovane idraulico infatti ha smesso di seguire nello specifico: Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Alfonso D’Apice. Ma a quanto pare anche Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Pamela Petrarolo così come la concorrente del GF spagnolo, Maica Benedicto, con la quale aveva una bella amicizia.

Tra i seguiti di Tommaso Franchi sono rimasti invece: la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, Federico Chimirri, Javier Martinez, Michael Castorino, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Jessica Morlacchi.