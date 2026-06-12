Ieri, giovedì 11 giugno 2026, sono iniziati ufficialmente i Mondiali di calcio, col match di apertura che ha visto sfidarsi Messico e Sudafrica. Prima dell’inizio della partita, che si è disputata allo stadio Atzeca a Città del Messico, il giornalista argentino Marcelo Benedetto si è reso protagonista di un gesto che ha fatto subito il giro del web: ha mollato la diretta per correre a farsi un selfie con Shakira! Ma ecco tutti i dettagli.

Mondiali 2026: si parte con Messico-Sudafrica (e l’annuncio Var che ha fatto il giro del web)

Il match tra Messico e Sudafrica che si è disputato ieri allo stadio Atzeca di Città del Messico ha aperto ufficialmente i Mondiali di calcio 2026. Una partita senza storia, vinta dai messicani per 2 a 0 e caratterizzata da ben tre espulsioni. Il secondo cartellino rosso è stato mostrato al calciatore sudafricano Zwane per uno schiaffo a un giocatore messicano non visto però dal direttore di gara, richiamato al Var. Al momento però del classico annuncio al microfono per comunicare la decisione a calciatori e pubblico, l’arbitro Sampaio è andato in confusione, prima inceppandosi poi parlando un inglese incomprensibile, con i calciatori che si guardavano perplessi. Il video, nel giro di pochissimo, è diventato virale!

“Devo fare un selfie con Shakira”, giornalista interrompe la diretta dei Mondiali

Il primo annuncio Var ai Mondiali 2026 come visto ha fatto il giro del web ma, durante il match di apertura tra Messico e Sudafrica, non è stato l’unico momento a diventare virale! Il giornalista argentino di DSports, Marcelo Benedetto, si è reso protagonista di un gesto che ha divertito proprio tutti, colleghi e pubblico! Mentre era sul terreno di gioco, poco prima dell’inizio della partita, si è accorto che la cantante colombiana Shakira era appena entrata in campo: “Ecco Shakira! Ecco Shakira!” Benedetto non ha perso tempo, ha mollato microfono e diretta ed è corso dalla popstar mondiale per farsi un selfie con lei. Shakira, dal canto suo, ha acconsentito, regalando anche un bel sorriso. Il tutto è stato ripreso tra le risate di colleghi in studio e il divertimento del pubblico da casa. Ma attenzione, per Benedetto non si è trattato della prima volta! Ecco cosa è accaduto nel 2021.

“Non era la prima volta”: prima di Shakira, Dua Lipa!

La corsa del giornalista argentino Marcelo Benedetto per farsi un seflie con Shakira allo stadio Atzeca di Città del Messico ha fatto il giro del web. Per il giornalista di DSports non si è però trattato della prima volta. Durante la finale di Champion League del 2021, Benedetto si era reso protagonista di una situazione molto simile, questa volta per farsi una foto con Dua Lipa!