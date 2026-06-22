Can Yaman ha perso la pazienza dopo l’ultima paparazzata e si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram. L’attore turco ha espresso tutta la sua rabbia per l’ennesima indiscrezione che riguarda la sua vita privata e ha deciso di parlare.

Can Yaman furioso su Instagram dopo l’ultima paparazzata: nuovi voci su un’altra presunta fiamma

Can Yaman perde la pazienza e risponde duramente all’ennesima indiscrezione sulla sua vita privata. L’attore turco, da anni al centro del gossip italiano, è finito nuovamente sulle pagine della cronaca rosa per un presunto nuovo flirt. Una ricostruzione che, però, il diretto interessato ha smentito con decisione. Secondo quanto riportato da un noto settimanale, Can Yaman sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna indicata come una possibile nuova conquista sentimentale. Lo scoop ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra i fan.

La realtà, però, sarebbe molto diversa. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l’attore ha spiegato che la donna fotografata non è affatto una sua nuova compagna, ma la fidanzata di un suo strettissimo collaboratore e amico. “Caro Diva e Donna, tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico ed è parte del mio entourage“, ha scritto l’attore, smentendo categoricamente le indiscrezioni. L’attore non ha apprezzato di vedere il suo nome associato all’ennesima presunta fiamma, che altro non è che un’amica e compagna di un suo collaboratore.

Can Yaman contro i paparazzi: il duro sfogo dell’attore sui social

La reazione di Can Yaman è stata particolarmente dura. Il protagonista di numerose fiction di successo ha espresso tutta la sua insofferenza nei confronti di un gossip che, a suo dire, continua ad attribuirgli relazioni inesistenti. “O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina”, ha aggiunto senza mezzi termini, accusando il settimanale di aver diffuso una notizia infondata pur di associarlo a una nuova storia d’amore. Anche in passato sono state diffuso numerose indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, spesso del tutto infondate, e in altre occasioni Yaman ha manifestato il suo disagio.

L’attore non ha nascosto il proprio fastidio per una situazione che si ripete da anni. Già in passato, soprattutto durante la relazione molto mediatizzata con Diletta Leotta, Can Yaman aveva manifestato un certo disagio per l’eccessiva attenzione riservata alla sua sfera sentimentale. Questa volta, però, ha deciso di intervenire direttamente e pubblicamente, chiudendo ogni possibile equivoco e lanciando un messaggio chiaro: non tutte le persone che compaiono al suo fianco sono protagoniste di un nuovo capitolo della sua vita amorosa.