Can Yaman è uno degli attori più amati in assoluto, oltre che essere considerato uno degli uomini più belli del mondo. Il protagonista di “Sandokan” è stato ospite di Jorge Javier Vàsquez a “Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir“, ovvero la versione spagnola di “C’è Posta per Te”, dove ha svelato quelli che sono i suoi difetti e cosa vorrebbe cambiare del proprio aspetto fisico.

“Vorrei poterli cambiare”, Can Yaman svela i suoi difetti

E’ considerato uno degli uomini più belli al mondo, eppure Can Yamal ha rivelato che c’è una parte del suo corpo del vorrebbe cambiare. Quale? Scopriamolo insieme. L’attore turco è stato ospite di è stato ospite di Jorge Javier Vàsquez a “Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir“, ovvero la versione spagnola di “C’è Posta per Te”, dove ha rivelato che a non piacergli sono i suoi piedi! Ecco perché: “Cosa vorrei cambiare del mio fisico? C’è una cosa, magari non è quella che vedo subito allo specchio, ma sono i miei piedi, perché sono molto grandi. Ho un 46, sono davvero grossi, non lo dico per vantarmi, anzi. Spesso sono un problema, perché non trovo mai il numero giusto delle scarpe che mi piacciono davvero. Molte volte devo prendere delle scarpe che non amo. Il problema vero però è che ho tutte le dita storte, sì, le mie dita non sono per nulla dritte. Ho giocato molto a basket e anche per quello le dita adesso sono storte, un po’ sovrapposte anche.” La confessione di Can Yamal ha suscitato una reazione divertita da parte del pubblico presente in studio, con l’attore che ha mostrato a tutti il suo lato più ironico.

Can Yaman e i nuovo progetti lavorativi

Nel corso dell’ospitata, Can Yaman ha parlato anche dei suoi progetti futuri. Archiviato il ruolo di “Sandokan”, l’attore turco girerà presto un film a Roma, dove interpreterà un uomo maldestro e insicuro: “La cosa che mi piace di questa professione è che posso sempre uscire dalla mia zona di comfort. Ora, per esempio, tornerò a Roma, farò una commedia, dove sarò un nerd un po’ impacciato e nella prima scena vedrò la mia compagna che mi mette le corna. Adesso mi trovo in un punto della mia carriera in cui cerco cose che mi sorprendano, che siano diverse da me. Questo mi fa stare bene. Ripetermi non mi fa stare bene. E questo vale anche nella vita privata.”

Can Yaman: “Amo i no in amore”

Nel corso dell’intervista non poteva mancare il tema dell’amore. Can Yaman ha rivelato di amare addirittura i no, ecco le sue parole: “Come vivo i no? Io amo i no. Perché sono divertenti, mi mettono alla prova, sono bellissimi. Rendono tutto meno facile e in qualche modo è bene farne tesoro.” Il presentatore è rimasto un pò perplesso: “Quanto si vede che ne hai ricevuti pochissimi. Per te un no è quasi un elemento folkloristico. Come se dicessi, ‘Che problema ha quella che mi dice di no?!”