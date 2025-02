Un grande ritorno per Simone Cristicchi al Festival, infatti per Sanremo 2025 presenta la canzone Quando sarai piccola di cui scopriamo il testo e il significato. Ecco tutte le informazioni sul brano in gara.

Quando sarai piccola testo canzone Simone Cristicchi

Per Simone Cristicchi quella di Sanremo 2025 è la quinta volta al Festival in gara e aggiungiamo anche una volta tra le Nuove proposte e tre come ospite. Nel 2007 vinse con “Ti regalerò una rosa”. L’ultima volta in gara è stata invece nel 2019 con “Abbi cura di me”. Quest’anno si presenta con la canzone “Quando sarai piccola” di cui abbiamo un estratto del testo:

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Chi sono gli autori che hanno scritto la canzone Quando sarai piccola di Simone Cristicchi in gara a Sanremo 2025? Il testo di questo brano vede la firma dello stesso artista, inoltre ci sono N. Brunialti e Amara. Tra l’altro con la stessa Amara Cristicchi duetterà nella serata cover con il brano “La cura” di Battiato.

Significato Quando sarai piccola di Cristicchi

Qual è il significato della canzone “Quando sarai piccola” che Simone Cristicchi ha portato in gara al Festival di Sanremo 2025? La spiegazione arriva proprio dal cantautore che a TV Sorrisi e Canzoni ha detto che è nata da una storia personale:

“Sette anni fa mia mamma ha avuto un grave problema di salute e il brano è una lettera che le scrivo raccontandole quello che le sta accadendo. Quando i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’impotenza che sentiamo nel vederli cambiare. Il tema è universale e sento una grande responsabilità. Per me l’artista non solo deve intrattenere il pubblico, ma deve essere anche un portatore di riflessioni, il narratore di una società. È un brano che richiama atmosfere del passato perché è tutto pianoforte e orchestra, non c’è traccia di elettronica. Forse è questa la sua forza: è nel tempo e allo stesso tempo fuori dal tempo”.

Già dalle sue parole possiamo capire quanto profondo è questo testo e ci colpisce nell’anima.

Le parole di Simone prima di Sanremo 2025

Prima di prendere parte alla gara vera e propria di Sanremo 2025, Simone Cristicchi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a RaiPlay.

Riguardo il suo brano ha detto: “Forse un aggettivo sarebbe riduttivo per descrivere questa canzone. Un cristallo molto delicato e poetico”.

Per prepararsi al Festival Simone Cristicchi ha un rituale tutto suo. E lo ha spiegato ai microfoni di Sorrisi: “Nei giorni di Sanremo si entra in una specie di vortice che può stancare sia il fisico sia la concentrazione. E allora prendo le mie precauzioni. L’ultima volta che sono andato, nel 2019 con Abbi cura di me, ho cancellato dal telefono i social e ho fatto quel Sanremo in serenità. Non avevo notizie di niente, salivo sul palco, cantavo, facevo le mie interviste, ma per il resto non volevo sapere nulla. Andò bene. E quest’anno ripeterò l’esperienza”.

I Big a Sanremo 2025

Sono 29 gli artisti che si esibiscono al Festival di Sanremo 2025. Ecco la lista dei Big in gara e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Poi abbiamo: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Inoltre a Sanremo 2025 ci sono anche: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Oltre ai Big, in una gara ci sono le Nuove Proposte di questa edizione di Sanremo 2025. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.