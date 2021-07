SkinLabo: la smart beauty company a filo diretto con il cliente

SkinLabo, the smart beauty company, ha la sua forza nella community di oltre 700.000 clienti che stanno partecipando attivamente alla rivoluzione della cosmesi online. Grazie a questo brand, l’alta qualità dei prodotti è alla portata di tutti. E alta qualità è anche un servizio gratuito di consulenti sempre disponibili.

Ho alcune macchie sul viso. Ci sono metodi efficaci per farle andare via? Ho borse e occhiaie. Che prodotti devo applicare? Vorrei provare un trattamento lifting. Cosa mi consigliate? Esiste un trattamento d’urto per le rughe accentuate?

Sono alcuni esempi di domande che le clienti di SkinLabo rivolgono alle nostre Beauty Consultant, esperte che guidano nella scelta dei prodotti e dei trattamenti di bellezza più adatti a ciascuna donna.

Beauty Consultant e come contattarle

Chi sono le Beauty Consultant?

Sono le consulenti di bellezza, appassionate di cosmetica che hanno fatto della propria passione il loro lavoro. Da eccellenza Italiana, SkinLabo ha aperto online in tutta Europa. Sono già diciassette i paesi europei con il proprio sito dedicato e consulenti di bellezza dedicate.

Come avviene il contatto con SkinLabo?

Via chat, via WhatsApp o al telefono. Le Beauty consultant sono un riferimento per i clienti per consigli legati alla beauty routine, ma anche per un confronto personale su alcuni temi legati alla cosmetica.

Il collegamento diretto rafforza il rapporto e diventa più di un semplice acquisto online.

Tutto questo non crea solo un rapporto di fiducia, ma aiuta anche il team di marketing a sviluppare i futuri prodotti.

Grazie ai social possono infatti interpretare al meglio i commenti delle clienti e sviluppare un rapporto diretto.

La vendita online e la qualità del prodotto che non delude mai, completano la formula vincente.

