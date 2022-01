Soleil rivela a Delia il contenuto della lettera che ha scritto per Alex

1 Soleil Sorge ha scritto una lettera ad Alex Belli

Continuando sul triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, è venuto fuori che l’influncer avrebbe scritto una lettera all’attore. E questa lettera lei l’avrebbe consegnata a Giacomo Urtis perché facesse da postino per farla recapitare al destinatario.

Nella puntata in onda ieri del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini, curioso di questa lettera (come tutto il pubblico), ha chiesto proprio a Soleil quale fosse il contenuto. Lei non ha voluto rispondere e ci ha girato un po’ intorno, come riporta Biccy.it.

“Gli ho scritto tutta una serie di cose che abbiamo già detto fondamentalmente. Adesso io tutte le parole non me le ricordo nemmeno. Il succo era quello che ho detto ad Alex più volte. Ho sentito la necessità di scrivergli anche per chiarire la situazione con sua moglie. Qui tutti quanti commentano e giudicano il rapporto tra me e Alex. Chi può farlo più di tutti siamo noi in realtà. Per questo ho voluto dirgli altre cose”.

Insomma, la Sorge non ha praticamente rivelato nulla e la curiosità è rimasta. Ma, tra l’ironia del web che vede Urtis come un postino di C’è posta per te, o magari chi rivede in tutta la situazione la famosa lettera di Gemma a Giorgio a Uomini e donne, forse abbiamo finalmente la risposta.

Proprio Soleil, in casa dopo la puntata, ha detto a Delia il contenuto della lettera per Alex. E c’è stato uno scambio di parole tra le due. Vediamo meglio nel dettaglio…