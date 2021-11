La frecciatina di Soleil Sorge a Belen Rodriguez

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha messo Gianmaria di fronte a tutte le donne della casa che in settimana ne hanno dette di tutti i colori. Tra quelle che più non si sono tirate indietro c’è sicuramente Soleil Sorge che addirittura ha tirato una frecciatina a Belen Rodriguez. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Come sappiamo, Gianmaria in passato ha avuto una storia con Belen. Così, visto che nella casa del GF Vip ha ricevuto solo due di picche, Alfonso Signorini gli ha chiesto: “Come hai fatto ad avere Belen? Come ha fatto ha cadere nella rete di Gianmaria?”. Detto tutto con molta ironia. E si sente quella che sembra essere Sophie dire: “Perché non ci viveva insieme”.

Subito Signorini ha chiesto a Soleil secondo lei come era potuto accadere. E ha aggiunto che lui lo sa, perché lo ha chiesto proprio alla Rodriguez, ma non lo può dire essendo una cosa detta in privato. Vorrebbe, però, sapere l’opinione della Sorge.

Proprio l’ex Uomimi e donne, per rispondere, ha lancato una frecciatina alla showgirl argentina. Ha infatti detto: “Dovremmo chiederlo a lei…. Allora, facciamo così, quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei”. A quel punto Alfonso, in modo molto giocoso, l’ha definita proprio una “serpe”.

Potete vedere il video QUI. Intanto ci chiediamo: che cosa avrà voluto dire Soleil Sorge con quella frase su Belen Rodriguez?

