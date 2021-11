1 Il confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria

La puntata del Grande Fratello Vip appena trascorsa è stata piuttosto pesante per Soleil Sorge, finita poi in nomination contro Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Jo Squillo. A pesare sulle spalle dell’influencer è il rimprovero fatto da Alfonso Signorini dopo le recenti esternazioni proprio su Gianmaria. La giovane sembra molto turbata, tanto da crollare in lacrime. A consolarla è arrivato l’imprenditore.

Durante una conversazione, infatti, Soleil Sorge si è lasciata sfuggire la frase: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano“. Parole che hanno destato non poche polemiche. Dopo la messa in onda Gianmaria Antinolfi ha voluto parlare con lei e avere così un ennesimo confronto. Raggiunta la piscina, i due si sono messi a conversare e hanno affrontato così la questione. Il gieffino ha confidato di esserci rimasto male per le parole utilizzate da Soleil: “Mi dispiace sentirti dire una cosa del genere, il nostro rapporto è sempre questo”, ha detto a colei che ha anche messo in dubbio il suo lavoro. Secondo Antinolfi, infatti, avrebbe potuto evitare di esprimersi in quel modo dopo una nomination.

Secondo Soleil Sorge, però, le sue parole sono state strumentalizzate e che non voleva esserci assolutamente della cattiveria, per poi aggiungere: “Io parlo con cognizione”. Messo da parte questo discorso, a proposito delle nomination Gianmaria Antinolfi ha detto: “Io con te, bene o male, so di avere un rapporto, ma so di non averlo, quindi mi aspetto qualsiasi cosa”. Secondo l’imprenditore, infatti, semmai dovesse arrivargli un’altra nomination da Soleil Sorge (ammesso e concesso che dovessero restare entrambi) non si meraviglia, da parte di altri, invece sì.

Ed è proprio qui che Soleil Sorge è crollata in lacrime…