1 Il rimprovero di Alfonso Signorini a Soleil Sorge

Ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto parlare con Soleil Sorge, di una questione avvenuta subito dopo la puntata di venerdì. L’influencer, infatti, in chiacchiera con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, ha parlato di Gianmaria Antinolfi. Agli attenti utenti del web non è sfuggita una frase detta dalla gieffina. Affermazione che ha generato non poco caos in rete.

Soleil Sorge nel suo discorso ha usato una similitudine ha ha diviso e continua a far discutere. Nel parlare di Gianmaria e sui suoi modi di fare ha detto: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano“. Mentre Alex ha ridacchiato dandole poi scherzosamente della “cattiva”, Davide è parso molto più serio e l’ha redarguita con un secco: “Non esagerare”.

Il fatto è stato affrontato nel corso dell’appuntamento di lunedì 1 novembre e ha portato Alfonso Signorini a prendere una posizione. Il conduttore ha fatto in rimprovero a Soleil Sorge: “Ecco, vedo che Davide ha subito detto, sempre attento, a non esagerare. Soleil…”

Così l’influencer ha preso la parola: “Io chiedo scusa per aver dato dello ‘scarafaggio’, se può…. ma sinceramente no! Mi dispiace aver utilizzato un termine del genere forse più nel ‘non muoiono mai’. Alfonso, perdonami, comprendo assolutamente l’idea del comunicato, ma non era minimamente mia intenzione dire di voler buttare l’acido. Di cosa stiamo parlando? Veramente. Scusa, ma mi offende in questo senso. Non penserei mai e mai nella vita, io lotto contro queste cose. “.

A interromperla Alfonso Signorini, il quale le ha fatto notare: “Hai tirato in ballo l’acido, che sono temi molto sensibili. Sappiamo tutti che non era quella la tua intenzioni, altrimenti saresti stata squalificata. Soleil, lasciati dire una cosa”, ha detto il presentatore rivolgendosi alla Sorge: “Se noi avessimo ritenuto la cosa grave ti avremmo squalificata. Ma se tu mi dici che è lontano dai tuoi principi, allora prima di parlare pensateci due volte. Perché poi, oltretutto, dovete sempre giustificarvi ed è molto antipatico. Evita di tirare in ballo certe similitudini.

Sono d’accordo con te quando dici che non era tua intenzione, ma tu alcune volte ti ostini a non capire. Anziché dire che ti scusi con Gianmaria per aver utilizzato una similitudine priva di senso e di significato, che sarebbe la cosa più giusta da fare, mi dici che non era tua intenzione. Questo lo sappiamo, altrimenti saresti stata buttata fuori dalla Casa e per questo chiedo scusa”.

Soleil ha usato una similitudine che ha fatto molto discutere: è necessario tornare su quanto successo. #GFVIP pic.twitter.com/wN66PMIFKh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2021

(VIDEO COMPLETO QUI) Soleil Sorge ha così chiesto ‘scusa’ per quanto detto, ma il rimprovero di Signorini di certo la farà riflettere. A esporsi a proposito di alcune uscite dell’influencer riguardo Gianmaria, anche lo staff e la famiglia del ragazzo…