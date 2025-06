Mancano ancora una manciata di settimane alla partenza di Temptation Island, ma in queste ore è già arrivata una segnalazione su una delle fidanzate protagoniste della nuova edizione.

Una fidanzata di Temptation Island nella bufera

Tra poche settimane debutterà su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, già attesissima dal grande pubblico. Nelle ultime ore nel mentre i canali ufficiali del reality show hanno presentato le 7 coppie che quest’anno partiranno per un viaggio nei sentimenti e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è spuntata già una segnalazione su una delle fidanzate. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa sta accadendo.

Come abbiamo visto, tra i protagonisti della trasmissione ci sono anche Lucia e Rosario, fidanzati da due anni. Tuttavia da qualche mese i due stanno vivendo un amore a distanza e proprio lei, nella clip di presentazione, ha lanciato un ultimatum al suo compagno, affermando: “Io sarei pronta per una convivenza ma Rosario difronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vuole più tempo per sé stesso. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme entrambi convinti di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”.

Nelle ultime ore tuttavia è già spuntata una segnalazione sulla coppia di Temptation Island. Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio anonimo, pare che i due si siano organizzati con il solo scopo di ottenere fama e visibilità. Ma non è finita qui. Poco fa infatti sempre l’esperta di gossip ha riportato una nuova segnalazione su Lucia, nella quale si legge: “Gira con delle mezze influencer di paese. Cosa non si fa pur di arrivare alle sponsorizzazioni”.

Insomma pare che la coppia sia già al centro di una bufera. Ma cosa accadrà tra Lucia e Rosario e come si relazioneranno i due all’interno dei villaggi?