1 Soleil Sorge contro una delle naufraghe

Ieri sera Soleil Sorge e Vera Gemma sono arrivate in Honduras per una puntata, in modo da aiutare i naufraghi a superare alcune prove e ottenere delle ricompense. Prima di sbarcare, però, hanno commentato alcuni naufraghi. Per quanto riguarda il più “rosicone” hanno puntato il dito verso Edoardo Tavassi: “Forse lo è un po’ Edoardo? Lui scherza sempre con tutti però poi non gli si può dire niente […] Prima non voleva tagliarsi i capelli, poi non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!“.

Per il naufrago più doppiogiochista, invece, hanno fatto il nome di Carmen Di Pietro: “Per me lo è Carmen! Il motivo è perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!“. E il più inutile? La risposta è stata: ““Nick, Pamela, Marco Cucolo! Chi più ne ha più ne metta!“. Tuttavia, prima della puntata è venuta fuori un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. A quanto pare una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi non riesce proprio a prendere in simpatia Soleil Sorge. Stiamo parlando di Mercedesz Henger.

Questo ciò che riporta l’influencer: “Finalmente! Questa sera vedo la faccia di Mercedesz quando vedrà Soleil. Visto che Mercedesz, con persone in comune, ha sempre sparlato di Soleil“. Nel corso della puntata, in realtà, e due non hanno avuto particolari interazioni e non si è parlato di antipatie tra loro. Tutto è andato per il meglio. La Sorge, infatti, ha aiutato la sua squadra a vincere diverse prove e a ottenere importanti vantaggi per i propri compagni. Come per esempio la possibilità di nutrirsi di qualche pacchetto di patatine o di mandare al televoto un avversario.

Le notizie su L’Isola dei Famosi, però, non finiscono qui. Qualche scontro, infatti, lo abbiamo visto. Andiamo a rivedere anche una rivelazione che Edoardo Tavassi a fatto su Nick Luciani e Nicolas Vaporidis…