1 Il litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Negli ultimi giorni all’interno del GF Vip si è consumato un grande scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Facciamo, quindi, un breve riassunto della situaizone. Tutto per una frase infelice: della dalla prima: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…”. Da qui è scoppiato il finimondo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato altri dettagli a Giucas:

[…] Certo! ‘Che se vai ti buttano nell’umido?’. Ma come ti permetti? A parte il fatto che io non sono proprio di plastica. Anche poi se lo fossi? Anche se io fossi di plastica… E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia. Nasa, labbra, zigomi e poi mi rompe il ca**o. Pensa te.

Parlando con Katia e Alex, però, Soleil Sorge ha rivelato di sentirsi nel giusto: “Ho detto la verità. Non è che dici è una cosa brutta, negativa o positiva. Semplicemente è un dato di fatto. 19 anni sei più piena di plastica che di personalità. Tutto qui. Non ho detto questo, però è quello che sto dicendo…“. Poco dopo, nello scontro diretto, Sophie le ha detto: “Ma anche se io mi fossi rifatta, sono problemi miei. E tu cerchi costantemente di umiliare le persone. Sei tu che cerchi di umiliare costantemente le persone. Lo fai con me, lo fai con Miriana, l’hai fatto con Gianmaria…“.

In questo caso Soleil, tuttavia, ha risposto che se si sente umiliata è un problema suo, perché forse prova vergogna. Fatto del tutto smentito dalla Codegoni. A prendere le difese di Sophie ci hanno pensato anche sua madre e suo padre, ma anche diversi vipponi. Andiamo, quindi, a vedere le più recenti discussioni in merito. Continuate a leggere…