Sonia Bruganelli commenta l'arrivo di Laura Freddi come sua sostituta al GF VIp

1 Il commento di Sonia Bruganelli

Da giorni si è parlato dell’assenza di Sonia Bruganelli per una puntata al GF Vip. Il 3 dicembre, infatti, l’opinionista a causa di alcuni impegni con la famiglia non presenzierà e sarà così sostituita. Ad anticipare il tutto era stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi:

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non avrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”.

Sempre in quella circostanza Gabriele Parpiglia aveva fatto anche un piccolo identikit su chi avrebbe fatto le veci di Sonia Bruganelli, parlando di una donna protagonista del GF Vip 1 e che rimandava in qualche modo proprio all’opinionista, spiegando poi di aver avuto anche il benestare della moglie di Paolo Bonolis. La conferma definitiva è arrivata successivamente nella puntata di lunedì 27 dicembre, quando Alfonso Signorini ha comunicato che Sonia si sarebbe assentata. A sostituirla, come annunciato da TV Blog, ci sarà Laura Freddi: “Laura Freddi sostituirà per una puntata al Grande Fratello vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia per passare il Capodanno”.

Il sito ha ipotizzato che questa sia stata una sorta di “vendetta” di Signorini dopo il battibecco avvenuto in puntata, quando Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio per poi chiarire successivamente. L’indiscrezione è arrivata alla diretta interessata che su Instagram ha commentato divertita l’accaduto. Proprio Sonia infatti ha detto: “Ma lo abbiamo deciso insieme”, aggiungendo poi un caloroso in bocca al lupo a Laura Freddi: “Daje tutta”.

Storia Instagram di Sonia Bruganelli

Così Sonia Bruganelli ha voluto spegnere tutti i rumor sulla sua assenza e la decisione di avere proprio Laura Freddi al suo posto!

