A quanto pare Milly Carlucci potrebbe pescare ancora in “casa” per la prossima edizione di Ballando con le Stelle per sostituire Paolo Belli che, come rivelato da Dagospia, dovrebbe essere tra i partecipanti e cambiare ruolo. Ecco i nomi degli ex concorrenti in corsa….

Ballando con le Stelle, i nomi per sostituire Paolo Belli

Milly Carlucci è al lavoro per dare una nuova veste alla “Sala delle Stelle”, quel collegamento vivace che mancava con l’assenza di Paolo Belli, impegnato in pista come concorrente. Ma chi sarà il suo degno sostituto?

«Siamo in grado di svelarvi i nomi che sono sul taccuino di Milly Carlucci. In campo, anzi in pista ci sono i nominativi di Massimiliano Ossini, di Emanuele Filiberto di Savoia, ma il nome in pole position, almeno prima che si diffondesse la voce di un suo ritorno in campo come maestro era quello di Simone Di Pasquale. La prossima settimana si dovrebbe svelare l’arcano».

Questo virgolettato, ripreso da Hit per Affari Italiani, vedrebbe anche il nome di Bianca Guaccero, insieme a volti noti come Massimiliano Ossini e il Principe Emanuele Filiberto. Ma la sorpresa più interessante, come rivelato da Gabriele Parpiglia, è che Bianca Guaccero non sarebbe destinata alla Sala delle Stelle, bensì affiancherà in giuria Rossella Erra e Sara Di Vaira, prendendo il posto di Simone Di Pasquale — che ha scelto di tornare in pista come insegnante dopo una pausa.

Quindi al momento è ancora tutto da decidere, specie dopo il dietrofront di Federica Pellegrini che sarebbe stata scelta inizialmente per l’incarico di inviata e co-conduttrice accanto a Milly Carlucci, ma non sarà così. E non avrebbe nulla a che vedere la partecipazione dell’ex Filippo Magnini a Ballando con le Stelle. Chi ci sarà quindi a sostituire Paolo Belli? Per ora sembra ancora tutto da decidere, ma si attendono novità.