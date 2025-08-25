Ora è ufficiale! Dopo il rumor lanciato da Dagospia a Ballando con le Stelle, tra i concorrenti, troveremo anche il conduttore Rai Beppe Convertini! Ecco l’annuncio sui canali social della trasmissione.

Beppe Convertini a Ballando con le Stelle

C’è grande attenzione intorno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, tra rumor e indiscrezioni sui prossimi protagonisti e come cambierà il parterre ora che Simone Di Pasquale è tornato tra i ballerini, così come l’ipotetico ritorno di un’amata ex concorrente. Ma a proposito di questo, nella giornata di oggi è arrivato un nuovo annuncio: alla corte di Milly Carlucci c’è anche Beppe Convertini!

Lo stimato conduttore televisivo e attore era stato già anticipato da Dagospia e ora reso noto da un video di presentazione caricato sui social di Ballando con le Stelle. Nel filmato in questione Beppe Convertini ha chiesto a sua madre di ballare insieme perché si deve allenare. Successivamente la nipote del conduttore gli ha portato il telefono, informandolo della chiamata di Milly Carlucci.

Beppe Convertini ha informato la collega di trovarsi in Puglia circondato dall’amore della famiglia. Sempre nel video il presentatore ha fatto sapere poi che sarà uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle. Da qui applausi e tanta gioia per chi gli vuole bene e lo segue con affetto.

Fascino, carisma e tanta voglia di mettersi in gioco: Beppe Convertini è un nuovo concorrente di #BallandoConLeStelle 2025. @milly_carlucci pic.twitter.com/aYLKZiiKhT — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 25, 2025

Piano piano quindi si sta delineando il cast di Ballando con le Stelle. Ancora una volta Milly Carlucci ha puntato su un volto della rete per il suo programma e chissà quante altre sorprese ci attenderanno.

Sempre in questi giorni sono stati annunciati anche Filippo Magnini e ancor prima Fabio Fognini, giusto per citarne due. Tra gli altri però ricordiamo anche la presenza della signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu e Rosa Chemical. Sempre nell’ordine poi Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. Ma anche Martina Colombari e Nancy Brilli.

Finalmente la squadra sta prendendo forma e Ballando con le Stelle non vede l’ora di tornare in TV!