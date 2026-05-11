Sonia Bruganelli ha trascorso la Festa della Mamma insieme alla figlia Silvia in ospedale. Ha scritto un messaggio molto emozionante sui social network, ottenendo un riscontro pieno di affetto da parte di follower e colleghi.

Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia: il messaggio commuove tutti

Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio molto potente, pieno di amore, tramite il suo profilo Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis si trova all’ospedale, dove è stata ricoverata la sua primogenita Silvia, nata nel 2002. La donna ha condiviso una foto scattata tra le pareti dell’ospedale durante la Festa della Mamma, domenica 10 maggio. Le sue parole hanno emozionato tutti. “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma” ha scritto Sonia Bruganelli sul suo profilo.

La giovanissima Silvia sta affrontando un nuovo ricovero in ospedale, ma i motivi non sono stati resi pubblici. La ragazza è nata con una patologia cardiaca congenita e ha subito un’operazione molto delicata subito dopo la sua nascita. Quell’intervento ha lasciato segni indelebili a causa di una grave sofferenza cerebrale che le ha portato conseguenze neurologiche che hanno segnato anche il suo percorso motorio. La “piccola grande guerriera” Silvia, come l’ha definita la sua mamma, ha avuto una strada sempre in salita e ora si trova a dover affrontare un nuovo ostacolo.

Sonia Bruganelli, la figlia ricoverata in ospedale: l’affetto sui social

Le parole di Sonia Bruganelli non sono passate inosservate. In quel messaggio c’è tutto l’amore incondizionato di una madre per sua figlia e tutta la forza che hanno avuto per affrontare le difficoltà. Parole toccanti ed emozionanti scritte in un’occasione speciale, ovvero quella della Festa della Mamma, che Sonia Bruganelli ha dovuto trascorrere all’interno di un ospedale, accanto a sua figlia, per darle come sempre tutto il suo sostegno.

Il suo messaggio ha emozionato tutti i suoi follower. Ha ricevuto tantissimi like e commenti, anche da parte di colleghi e personaggi noti. Anche l’attuale compagno di Sonia, Angelo Madonia, ha inviato un cuore sotto il post. L’ex marito Paolo Bonolis, invece, ha preferito percorrere la strada del silenzio, rimanendo coerente con il massimo riserbo che ha sempre tenuto per le questioni private che riguardano la sua famiglia. Non sono state date informazioni sulla salute di Silvia ed è giusto rispettare la privacy in un momento così delicato. Uno dei tanti che questa ragazza, e la sua famiglia, hanno sempre superato con grande forza e grande amore.