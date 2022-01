1 La stoccata di Sonia Bruganelli a Lulù

Sonia Bruganelli aveva espresso in passato dei dubbi sulla storia d’amore tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, tanto da fare delle raccomandazioni a entrambi. Ora, però, l’opinionista del GF Vip sembra avere qualche riserva ancora da manifestare nei confronti di Lulù. Durante una diretta su Instagram la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato che secondo lei non ci sarà modo di vedere Manuel vincitore e non solo:

“Lui non potrà mai vincere il Grande Fratello perché secondo me, appunto, ora Lulù ha Manuel dentro. E credo si vedano le personalità quando sono sole. Quando abbiamo visto Manuel cambiare tanto? Quando è andato via Aldo, che era il suo punto di riferimento. Abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, un altro punto di riferimento. Perché poi ci sono persone che a noi possono piacere o non piacere, ma che hanno carisma e forza e ne danno agli altri. Quindi abbiamo un po’ visto anche tutto il Raffaella patire quando è uscita lei, che ha grande personalità, hanno un po’ patito questa cosa”.

Inizialmente Sonia Bruganelli ha fatto dunque dei paragoni tra altre situazioni molti simili che si sono verificate in Casa. Tutti i vipponi menzionati secondo lei hanno subito un contraccolpo importante con l’uscita di alcuni concorrenti. Tornando poi alla coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié ha aggiunto:

“Dunque quando uscirà Manuel dalla Casa, che per lei è la sua conquista, è un trofeo che lei porta con sé un po’. E Manuel se lo sta facendo fare. E credo che su questa cosa se fossi il genitore di Manuel mi darebbe fastidio. Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica, perché Lulù ha sempre avuto prima due, poi ancora due salvagente. Diciamo che fare il Grande Fratello con dei complici è molto più facile che farlo da sola”

Sonia ENDED Lulú (aggiungendo prima che nn dice sul serio quello che pensa solo xke è affezionata a Clarissa ma è senza parole)#gfvip #teamsole #soleil pic.twitter.com/bWwphwby5L — ☀️Soleil Anastasia Sorge☀️ (@TrashStellare) January 21, 2022

Pensiero che ha suscitato una spaccatura tra gli utenti del web: alcuni si sono detti totalmente d’accordo con lei, altri invece non sembrano aver apprezzato troppo le parole di Sonia Bruganelli. Voi che ne pensate di questo giudizio?

Nel mentre, sempre in questi giorni, Sonia Bruganelli ha avuto un battibecco a distanza con la collega Adriana Volpe, a seguito di alcune dichiarazioni…