Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, Sonia Bruganelli potrebbe presto prendere parte a un reality show. L’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe infatti essere nel cast della prossima edizione di Pechino Express insieme al figlio Davide.

Nuova avventura televisiva per Sonia Bruganelli?

Da diverso tempo a questa parte il grande pubblico ha imparato a conoscere bene Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, che da sempre è stata dall’altra parte della telecamera, negli ultimi anni ha deciso di mettersi in gioco e ha così scelto di apparire sul piccolo schermo. Inizialmente abbiamo visto la produttrice come opinionista del Grande Fratello, ruolo che ha ricoperto per ben due anni. In seguito la Bruganelli ha voluto mettersi ancora di più alla prova e solo lo scorso anno l’abbiamo vista tra le concorrenti di Ballando con le Stelle, diventando in breve una delle protagoniste assolute del talent show di Milly Carlucci.

Adesso, a distanza di alcuni mesi dalla fine di questa seconda esperienza, giunge voce che per la Bruganelli ci sia in serbo un nuovo progetto televisivo. Stando a quanto fa sapere Affari Italiani infatti pare che l’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express, il famosissimo adventure game in onda su Sky. Proprio in queste settimane si stanno iniziando a scaldare i motori della trasmissione, che farà ritorno in tv in primavera. Tuttavia tra poche settimane partiranno già le registrazioni e sapremo chi ci sarà tra i concorrenti.

LEGGI ANCHE: La Ruota Della Fortuna batte Affari Tuoi, gli ascolti

Stando a quanto si legge, Sonia Bruganelli avrebbe ottime chance di far parte del cast di Pechino Express. Al suo fianco ci sarebbe anche il figlio Davide Bonolis, alla sua prima esperienza televisiva. Sempre stando a quanto fa sapere Affari Italiani, la produttrice televisiva “sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game”.

Attualmente nessuna conferma è ancora giunta da parte di Sonia o dalla produzione della trasmissione. Prossimamente però ne sapremo di più in merito e scopriremo se davvero la Bruganelli e suo figlio faranno parte del cast del programma.