Nuovo amore per Tommaso Zorzi. Il giudice di Cortesie per gli ospiti è stato infatti paparazzato mentre bacia un famosissimo volto del mondo dello sport e dello spettacolo. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alex Di Giorgio.

Tommaso Zorzi si è fidanzato

Uno dei nomi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo è senza dubbio quello di Tommaso Zorzi. Con il passare del tempo il giovane influencer è riuscito a conquistare il pubblico e oggi lo vediamo tra i giudici di Cortesie per gli ospiti, il celebre programma in onda su Real Time. Anche la vita privata dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip è da sempre al centro dell’attenzione e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come di certo in molti sapranno, dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, il conduttore è rimasto single per diverso tempo. Adesso però sembrerebbe che le cose siano cambiate e che per Zorzi sia nuovamente arrivato l’amore. Il settimanale Chi infatti ha paparazzato Tommaso mentre bacia un famosissimo volto del mondo dello sport e dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alex Di Giorgio.

I due sono stati beccati insieme a Pantelleria e dalle immagini pubblicate dal settimanale, che parla di “passione estiva”, si notano coccole ed effusioni, segno dunque che sarebbe scattata la scintilla. La rivista ha anche fatto sapere che Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbero una coppia a tutti gli effetti e che dunque avrebbero dato il via a una conoscenza seria.

Non tutti ricordano che anni fa, proprio in occasione del GF Vip 5, Tommaso e Alex si sarebbero dovuti incontrare all’interno della casa. L’ingresso del nuotatore tuttavia sfumò e dopo la fine del reality tra i due ci fu un contattato social. Oggi Zorzi e Di Giorgio hanno avuto modo di vedersi e pare proprio che tra loro sia nato l’amore. A questa splendida coppia facciamo così i nostri più sinceri auguri.