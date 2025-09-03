Ieri sera è andata in onda la prima sfida tra La Ruota Della Fortuna e Affari Tuoi. A sorpresa a vincere la gara di ascolti è stato proprio il game show di Gerry Scotti, che in queste settimane ha portato a casa numeri record.

La Ruota Della Fortuna vs Affari Tuoi

Nelle ultime settimane a tenere compagnia al grande pubblico di Canale 5 durante la fascia dell’Access Prime Time è stata La Ruota Della Fortuna. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti, che ha preso il posto di Paperissima, fin dalla primissima puntata ha portato a casa numeri da capogiro e continuerà ad andare in onda fino a novembre. Sera dopo sera così la trasmissione ha appassionato tutti i telespettatori e si è confermata essere uno dei prodotti più seguiti dell’estate.

In molti tuttavia attendevano di scoprire cosa sarebbe accaduto con il ritorno di Affari Tuoi, che lo scorso anno ha dominato la stagione televisiva. Proprio ieri sera Stefano De Martino è tornato in onda con il fortunato gioco dei pacchi di Rai 1, attesissimo dal grande pubblico. Ma cosa è successo dunque e chi ha vinto la gara di ascolti? Andiamo a scoprirlo e leggiamo tutti i dati della serata, riportati come sempre da Davide Maggio.

Stando a quanto si evince dai numeri, a vincere la serata è stata proprio La Ruota Della Fortuna, che a sorpresa ha battuto Affari Tuoi. Come si legge, il game show di Gerry Scotti ha tenuto incollati davanti alla tv 4.514.000 spettatori pari al 24.2% di share. Ottimo risultato anche per Stefano De Martino, che ha raggiunto 4.222.000 spettatori e uno share pari al 22.6%.

Canale 5 dunque è riuscito a portare a casa la prima vittoria, battendo uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. La sfida è tuttavia aperta e di certo sera dopo sera ne vedremo di belle.