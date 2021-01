2 Sonia Lorenzini indossa al Grande Fratello Vip un abito che costa più di 2000 euro! Ecco di che marca è ed il prezzo

Nonostante sia stata seduta in seconda fila, Sonia Lorenzini non è passata di certo inosservata con il suo abito. Torna la rubrica che sta appassionando da settimane i tanti fan del Grande Fratello Vip dedicata agli outfit indossati dai concorrenti nel corso delle puntate. Dopo avervi rivelato i dettagli dei look di Elisabetta Gregoraci e della sua “rivale” Giulia Salemi, vi mostriamo i dettagli del vestito indossato dall’ex tronista.

Come segnalato dal sempre attentissimo utente Manuel Di Gioia, la Lorenzini indossava un abito firmato Balmain che ha un valore di mercato decisamente poco low cost. Il vestito in bianco e nero ha un costo che si aggira intorno ai 2490 euro! Se volete imitare il look di Sonia, che su Instagram conta più di 900 mila seguaci, sapete perciò dove dovete andare!

Negli ultimi giorni Sonia Lorenzini si è lasciata andare ad alcuni commenti sugli ex compagni di gioco. A sorpresa, la vippona ha espresso parole di encomio a Tommaso Zorzi, con cui era in pessimi rapporti prima di entrare nella casa. Non sembra essere invece cambiata la sua opinione nei confronti di Rosalinda Cannavò, con cui ha avuto enormi scontro all’interno del reality dopo che l’attrice l’ha nominata.

Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per scoprire insieme tutti i segreti degli outfit dei vipponi!

