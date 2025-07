Con un dolcissimo post pubblicato sui social, Benjamin Mascolo ha annunciato che sua moglie Greta Cuoghi è incinta e presto saranno genitori.

L’annuncio di Benjamin Mascolo

Tra i tanti gossip estivi, ne arriva uno dolcissimo. Lieta notizia per Benjamin Mascolo, protagonista del duo musicale Benji & Fede, e sua moglie Greta Cuoghi. Dopo il matrimonio celebrato nel 2023 arriva infatti un’altra lieta notizia: il cantante e la sua dolce metà diventeranno presto genitori. A darne l’annuncio con una storia e post su Instagram ci ha pensato proprio lui.

Una carrellata di immagini e una didascalia dolce e romantica, in cui Benjamin Mascolo ha rivelato la gravidanza di Greta e che presto saranno finalmente genitori: “È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui”, ha ammesso lui.

“Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore in piena regola quella di Benjamin Mascolo. Così il cantante, emozionato e felice di poter realizzare questo grande desiderio con sua moglie Greta, ha urlato al mondo intero che presto diventerà padre.

In pochissimi istanti il post pubblicato da Benjamin Mascolo ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che si sono subito riversati tra i commenti per congratularsi e a lasciare un bel like ai post. Tra volti noti e non, in tantissimi hanno scritto un pensiero per la coppia e l’arrivo del bebè.

Anche Novella2000.it e Novella2000 si uniscono e fanno i migliori auguri a Benjamin Mascolo e sua moglie Greta Cuoghi dopo questa meravigliosa notizia lanciata in rete, in attesa della nascita del loro bambino (di cui ancora non si conosce il sesso).