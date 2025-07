Quante emozioni ieri al concerto di Marco Mengoni. Una in particolare, però, resterà nella memoria di molti. Un suo amico infatti ha chiesto al proprio compagno di sposarlo, scatenando la reazione commossa ed entusiasta del cantante sul palco. Ecco cosa è successo.

La proposta al concerto di Marco Mengoni

I concerti sono un momento di condivisione e unione, ma anche di grandi ed emozionanti sorprese. Ed è ciò che si è verificato durante il live di Marco Mengoni a San Siro. Con il proprio pubblico il cantante ha un legame davvero speciale e in questi appuntamenti abbiamo visto diverse scene che lo dimostrano.

Ma stavolta è un po’ diverso dato che si tratta di un amico dell’artista di nome Giulio, come spiegato dallo stesso Marco. La scena ha fatto il giro del web e riguarda una proposta di matrimonio. L’amico ha attirato l’attenzione delle telecamere e di Marco Mengoni grazie a dei cartelli. In uno di questi c’era scritto “Lo sto per fare…”. Il ‘padrone di casa’ si è domandato dove volesse arrivare il ragazzo e tra il pubblico c’è stato del brusio. Tutti curiosi di scoprire cosa sarebbe accaduto da lì a poco.

Poco dopo Giulio ha alzato al cielo un altro cartello: “Mario mi vuoi sposare?”, provocando grande emozione nel suo compagno, in tutti i presenti e nello stesso Marco Mengoni che ha cominciato a saltellare sul palco, felice per i suoi cari amici.

Entusiasta per il bellissimo momento, Marco Mengoni ha anche aggiunto: “Sarò testimone di un matrimonio!”, per poi aggiungere scherzoso “Questo è un pazzo, fuori di testa, auguri”.

Dal pubblico si è sollevato il boato e in tantissimi hanno ripreso la dolce e inaspettata proposta che è diventata virale sui social, come detto. Ancora una volta Marco Mengoni con questo momento ha voluto lanciare un messaggio di inclusività e di amore universale, in tutte le sue forme. D’altronde è lui stesso a dire: l’amore ha vinto, vince e vincerà! Ed è questo che conta più di tutto. Auguri ai futuri sposi!