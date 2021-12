1 Sophie prova a ballare con Alessandro, ma…

Nottata di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno deciso di regalare ai ragazzi una festa in stile Manga, che va a combaciare perfettamente con il compleanno di Sophie Codegoni nella giornata odierna (Auguri Sophie!).

Nel corso della serata dunque non sono mancati bei momenti tra i vipponi, che hanno preparato dei piatti a base di sushi e non solo. Durante il dopo cena tutti i ragazzi della Casa si sono scatenati e hanno cominciato a ballare e cantare. A un certo punto, però, Sophie Codegoni si è ritrovata protagonista di alcuni episodi che non sono sfuggiti agli occhi dei fan del Grande Fratello. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito.

Nel primo video postato qui sotto Sophie presa dall’euforia della musica tenta di ballare con Alessandro Basciano (il quale prima del suo ingresso in Casa aveva confidato interesse sia per lei che per Soleil Sorge). Lui, però, forse troppo preso dalla canzone, non si è minimamente accorto della coinquilina che era lì accanto a lui e si è avvicinato a Giacomo Urtis. I due dalla breve clip sembrano piuttosto divertiti, la Codegoni invece ha provato a fare finta di nulla…

Sophie tenta di ballare con Alessandro ma lui va da Giacomo ✈️✈️✈️#Gfvip pic.twitter.com/FAwan6ZduA — givemethefood (@mesorottaercazz) December 22, 2021

Ma non è finita qui. Sempre in un altro video pubblicato dai fan del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha raccontato all’amica Lucrezia Selassié di aver fatto una figuraccia con Alessandro: “Ho appena fatto una figura di m***a”, ha confessato. Così la Princess le ha chiesto i motivi: “Ero lì con Je e twerkavo e lì è passato Alessandro e gli ho twerkato per sbaglio addosso. È passato e io così…”, ha detto Sophie imbarazzata. Lulù, senza grandi preoccupazioni, ha rasserenato la sua amica con un secco: “E vabbè amore, sti c***i”.

Sophie "ho fatto una figura di me**a"

Lulu "e vabbè amore sticaxi!" adoro il suo mood ahahahah #gfvip pic.twitter.com/hVZujbHOnT — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 22, 2021

Insomma la povera Sophie Codegoni pensa di aver fatto una figuraccia con Alessandro Basciano, ma ci ha pensato Lucrezia Selassié a tranquillizzarla. Sempre l’ex tronista di Uomini e Donne, intanto, sembra aver messo un punto (stavolta si pensa per davvero) con Gianmaria Antinolfi. Continua…