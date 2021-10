Sembrerebbe essere giunto al capolinea il flirt nato pochi giorni fa tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Come sappiamo l’imprenditore aveva ammesso di essere interessato all’ex tronista e ha così lasciato in diretta la sua fidanzata Greta. Tuttavia nelle ultime ore tra i due ci sono stati diversi scontri e hanno così iniziato ad allontanarsi. Poche ore fa però tra Sophie e Gianmaria c’è stata l’ennesima discussione. Tutto è iniziato quando Antinolfi, rivolgendosi alla Codegoni ha affermato:

A quel punto ad apparire è stato Davide Silvestri, che ha imitato un’iguana. Lo scherzo ha però infastidito Sophie Codegoni, che visibilmente stizzita ha dichiarato:

“Sicuramente mi ha fatto più ridere questo che Gianmaria. Bisogna avere un po’ di coerenza e di caz**mma. Lasciami in pace, non mi far venire il nervoso. Fai quello che ti pare, inizia a usare un po’ il cervello e non essere un bambino di 12 anni e mezzo”.

Quando però Gianmaria Antinolfi ha affermato: “Mi passa la voglia di corteggiarti”, Sophie Codegoni è esplosa e tra i due è partita una lite. L’ex tronista ha così deciso di chiudere con l’imprenditore e ha dichiarato (QUI per il video):

“Infatti non devi conquistarmi. Più ti impegni più capisco che non è cosa. Tu parli tanto. A parole dici tanto, poi quando dimostri a fatti tutte le parole che dici si annullano. Con i fatti sei scandaloso. Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto, con il sorriso in faccia. Non metterti in mezzo. Da che ti sei messo in mezzo la tua confusione l’hai trasmessa a me e io sono tutto tranne che una persona confusa. Non mi interessa averti nella mia vita e nel mio percorso. Non mi va di parlare con te. Io penso che tu sia molto furbo e che tu sia un gran parac**o”. […] Ho capito che non mi interessi. Non permetto a nessuno di farmi vivere un percorso male. Sei una persona che non mi piace. Quello che vedo io lo vedono anche gli altri”.