1 Sophie Codegoni insieme a Gianluca De Matteis

Non sono giornate semplici queste per Sophie Codegoni. Come sappiamo soltanto qualche giorno fa, a seguito dei numerosi gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la rottura con Matteo Ranieri, dopo poco più di un mese dall’inizio della loro storia. A causa delle troppe differenze caratteriali, la coppia ha deciso di prendere strade diverse, nonostante i due siano rimasti in buoni rapporti. Queste le parole di Sophie in merito alla separazione da Matteo:

“Tra me è Matteo è finita. Le cose non sono andate come previsto. Non mi sento di dare colpe a nessuno. Quando ho scelto Matteo l’ho scelto sapendo delle nostre diversità e del nostro stile di vita diverso. Però le emozioni che provavo mi hanno portato a fregarmene. Se tornassi indietro lo sceglierei ancora. […] Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito i questi mesi. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stanza un problema. Probabilmente non sono stata capita e non sono riuscita a farmi capire. Io ci ho creduto, ho fatto di tutto affinché andasse bene, ma purtroppo non è andata”.

Adesso però dopo la rottura con Matteo Ranieri, Sophie Codegoni si è mostrata sui social insieme ad un ex tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Gianluca De Matteis, che come sappiamo ha lasciato il dating show in anticipo, senza fare la sua scelta. I due erano seduti sul trono contemporaneamente e tra loro è nata una bellissima amicizia.

Ciò nonostante questo non significa che tra Sophie e Gianluca stia nascendo un flirt. Più volte infatti la Codegoni ha etichettato De Matteis come un fratello maggiore, segno dunque che tra loro non c’è altro che un sentimento di amicizia.