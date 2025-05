Questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene e Sophie Codegoni è stata ospite con un monologo relativo alla sua storia d’amore con Alessandro Basciano e la denuncia a lui rivolta.

Il monologo di Sophie Codegoni

Tutti coloro che seguono il gossip e il mondo dello spettacolo sono a conoscenza della storia travagliata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due si sono messi insieme durante la loro partecipazione al Grande Fratello e hanno messo al mondo la piccola Celine.

Nonostante la promessa di matrimonio, tuttavia, a un certo punto qualcosa si è spezzato e i rapporti si sono inaspriti sempre di più. Si è parlato anche di un divieto di avvicinamento per Basciano e questa sera, dopo tanto tempo, Sophie ha parlato apertamente in un monologo a Le Iene:

“Mi ha fatto a pezzi con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole. Io lo amavo così tanto da restare anche quando stavo male, da credere alle sue promesse sempre uguali. Perché piangeva, s’inginocchiava e diceva ‘cambierò’.

E io speravo. Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, uno sguardo con gli occhi lucidi. E io dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provava ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare il Noi perdevo me stessa.

Nel video che vedete anche qui sotto, Sophie Codegoni racconta della gelosia di Alessandro Basciano: “Mi spiava e minacciava chi mi stava intorno. Quando ha capito che non poteva più tenermi ha provato a distruggere chi mi proteggeva”. A un certo punto, tuttavia, non ce l’ha più fatta e ha raccolto le forze per denunciare.

“Fuori sorridevo ma dentro cadevo a pezzi. […] Ci sono ferite che ti svuotano ogni giorno. Io vorrei maggiore rispetto per me tutte le altre donne”, spiega la Codegoni. L’ex gieffina lancia un messaggio a tutte le donne che si sono trovate nella situazione da lei descritta, commovendosi mentre ne parla.