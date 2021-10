1 Le parole di Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo

Due dei protagonisti più amati di questo Grande Fratello Vip 6 sono certamente Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo. L’ex tronista e il nuotatore nel mentre sono anche finiti al centro dell’attenzione del web per via dei loro legami all’interno della casa. Come sappiamo infatti mentre Manuel si è avvicinato a Lulù Selassié, Sophie ha avuto modo di stringere una bella amicizia con Gianmaria Antinolfi, che tuttavia potrebbe tramutarsi in altro. Ciò nonostante però Bortuzzo ha già frenato con la Principessa, per via della sua eccessiva gelosia. In queste ore però come se non bastasse anche l’influencer ha ammesso di non vedere nell’imprenditore partenopeo il suo tipo ideale.

Poco fa intanto in casa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere i social. Pare infatti che Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo abbiano provocato in qualche modo proprio Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassié. Facendo una battuta infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato:

“Mettete la canzone “Come un pittore”? Così io e Manuel piangiamo. Ci facciamo una clip e ci baciamo davanti a Gianmaria e Lulù”.

Sophie:"Mettete come un pittore? Così io e Manuel Piangiamo".

Manuel:"ci facciamo una CLIP".

E Sophie ripete "ci facciamo una clip".

Peró è Sophie giusto?

Curatevi la cattiveria.#gfvip pic.twitter.com/BYKr7jGVFl — YESSA (@FarSenza) October 17, 2021

Lo stesso Manuel Bortuzzo si è trovato d’accordo con la frase, naturalmente ironica, di Sophie Codegoni, e a quel punto il web si è diviso. Mentre in molti si sono fatti una risata alle dichiarazioni dei due, tanti altri li hanno duramente attaccati. Ma cosa accadrà questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6? In attesa di scoprirlo rivediamo le parole di Sophie, che ha fatto intendere di non essere interessata a Gianmaria.