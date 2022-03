1 Tensioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è nata una bellissima amicizia tra Sophie Codegoni e le Principesse Selassié, che mese dopo mese si è consolidata sempre di più. Tuttavia proprio tra l’ex tronista e Jessica come sappiamo qualche settimana fa non sono mancate delle tensioni, a causa di Alessandro Basciano. Inizialmente infatti la vincitrice di questa edizione era fortemente interessata all’ex tentatore, tuttavia quest’ultimo ha immediatamente provato un’attrazione per la Codegoni. Anche quando i due hanno dato il via alla loro storia, la Principessa con ripetute battute ha fatto storcere il naso non solo a Sophie, ma anche alla mamma di lei, che ha a quel punto ha fatto un duro attacco verso la Selassié.

Adesso come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alcuni utenti hanno notato come Sophie Codegoni non segua Jessica sui social. L’ex tronista però ha tra le amicizie sia Clarissa che Lulù, e in molti si sono chiesti come mai in questi giorni non abbia iniziato a seguire anche la terza Principessa. Come se non bastasse nelle ultime ore la Selassié ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale, tra le altre cose, ha detto la sua sulle coppie nate all’interno della casa. A quel punto Jessica, parlando di chi potrebbe lasciarsi, ha fatto i nomi proprio di Sophie e Alessandro. Queste le sue dichiarazioni:

“Una coppia è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro”.

Naturalmente le voci di presunte tensioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié rimangono tali, e non è da escludere che quella dell’ex tronista sia stata solo una semplice svista. Ne mentre in queste ore anche Sophie e Alessandro hanno rilasciato un’intervista a Chi, parlando dei progetti futuri. Andiamo a leggere le loro dichiarazioni.