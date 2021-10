1 GF Vip: le ragazze intonano la sigla di Pretty Little Liars

La puntata del GF Vip ha lasciato sicuramente degli strascichi tra alcuni membri della Casa eppure, nonostante tutto, si è respirata un’aria piuttosto serena dopo la messa in onda. Alcune delle ragazze, come Sophie Codegoni, Soleil Sorge e le Princess si sono ritrovate in veranda a chiacchierare del più e del meno.

Come di consueto gli argomenti variano e spesso è capitato che i vipponi si trovassero a conversare e scambiarsi pareri sulle serie televisive più amante. Li abbiamo visti parlare de La Casa di Carta e dei loro personaggi preferiti nelle scorse settimane e non solo. Nella notte, tra le tante, hanno citato Pretty Little Liars, uno degli show più seguiti di sempre, andato in onda dal 2012 al 2017. Evidentemente il teen drama sulle ‘5 bugiarde’ di Rosewood è rimasto nel cuore anche delle gieffine che si sono messe così a intonare la sigla. Sophie Codegoni ad un certo punto ha chiesto alle sue compagne: “Com’è che faceva la sigla?”, così insieme a Soleil Sorge, Jessica e Lucrezia Selassié hanno iniziato a canticchiare il motivetto diventato ormai celebre in tutto il mondo.

“Bello, bellissimo”, ha aggiunto Sophie Codegoni rivolgendosi a Soleil e le altre che, a quanto pare, dev’essere molto affezionata al famoso prodotto portato sul piccolo schermo da Marlene King e basato sulla serie di libri Giovani, carine e bugiarde, scritta da Sara Shepard.

Non Soleil, Sophie e Jessica che cantano la sigla di Pretty Little Liars #GFvip pic.twitter.com/a3LVhF86AF — Ali🍸🍰 (@steroiaa) October 9, 2021

Non è la prima volta che succede. Pensate che anche lo scorso anno, esattamente come Sophie Codegoni, Soleil Sorge e le Princess, anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma si sono scatenate quando il GF Vip ha messo della musica al mattino e ha passato la sigla di The OC, altra serie TV tra le più famose e apprezzate negli anni. Oppure quando sempre Giulia e Tommaso Zorzi hanno ricordato una scena di Gossip Girl!

Insomma questo momento ha stemperato un po’ il clima di tensione che si era creato tra Sophie Codegoni e Jo Squillo. Andiamo a rivedere perché…