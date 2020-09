Chi sono Anna e Gennaro di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Scopriamo insieme chi sono Anna e Gennaro, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Ecco alcune delle informazioni che abbiamo scoperto su di loro: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Anna e Gennaro: età e storia

Cosa sappiamo in merito a Anna e Gennaro di Temptation Island? Ecco alcune delle informazioni che siamo riusciti a scovare sui due fidanzati.

Partiamo dalla biografia di Anna Ascione. Lei è nata a Torre del Greco (Napoli) il 6 Febbraio e la sua età è di 26 anni. Ed è proprio nella città campana che vive. Non conosciamo quello che è il suo peso o altezza e non abbiamo nemmeno altre news in merito al lavoro e vita privata.

Unica cosa che conosciamo di lei, scoperta grazie a una ricerca sul suo account Facebook, è che la ragazza nel 2019 si è laureata in Economia, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Nel suo profilo, infatti, sono presenti diverse foto della celebrazione di questo lieto evento.

Ecco invece cosa conosciamo di Gennaro Mauro, fidanzato di Anna. Anche in questo caso è stato fondamentale sbirciare su Facebook per riuscire ad estrapolare qualche informazione in più. A differenza della sua compagna, non conosciamo l’età di Gennaro, così come peso o altezza, ma abbiamo altre piccole curiosità. Dopo il conseguimento del diploma al Liceo Scientifico di Torre del Greco nel 2011, si è infatti laureato presso l’Università Federico II di Napoli. Attualmente lavora nell’ottica di famiglia.

Ma com’è nata la storia tra Anna e Gennaro? La coppia è fidanzata da ben sei anni, ma non sono mancate le difficoltà e le battute d’arresto.

C’è da dire, infatti, che la coppia arriva nel reality dopo svariati tira e molla, che hanno più volte messo a dira prova la loro relazione. Per questo Temptation Island sarà fondamentale. Adesso, infatti, vorrebbero dare un vero e proprio scossone alla loro storia.

L’intento di Gennaro Mauro è quello di sposare la sua fidanzata Anna Ascione, ma quest’ultima ha sempre cercato di sviare. Lei infatti crede che il suo fidanzato sia in difetto con lei, rispetto a quel che si potrebbe pensare. Che succederà ora? Riusciranno a superare gli ostacoli della loro storia?

Dove seguire Anna e Gennaro: Instagram e social

Ci si chiede se c’è modo di seguire Anna e Gennaro sui social. Facendo una piccola ricerca abbiamo scoperto che la Ascione, oltre a Facebook, anche anche un profilo su Instagram (qui per seguirla).

Al momento, però, l’account è privato e dunque non è possibile conoscere qualcosa in più su di lei. Unica cosa che abbiamo capito, leggendo la descrizione, è che ama gli animali e che al momento ha pubblicato 281 post e ha a suo seguito 1282 follower.

E Gennaro Mauro, invece? Anche in questo caso il profilo Instagram risulta, almeno al momento, privato. La scelta forse è data anche per non far fuoriuscire informazioni prima di Temptation Island. A differenza di Anna Ascione, però, il ragazzo ha meno follower (663 in totale) e meno post pubblicati (151 ad ora).

In attesa quindi di poter scoprire altre curiosità sulla loro storia e non solo, ecco cosa è emerso in merito alla loro partecipazione a Temptation Island…

La partecipazione a Temptation Island

Non sappiamo tantissimo circa la vita privata di Anna e Gennaro, ma conosciamo invece le motivazioni che hanno spinto la coppia alla partecipazione a Temptation Island. A raccontarlo sono stati proprio loro nella clip di presentazione. Qui entrambi si sono sfogati e hanno spiegato, a grandi linee, il perché hanno voluto intraprendere questo percorso.

A scrivere a Temptation Island, come da lei stessa svelato, è stata proprio Anna. Ecco cosa ha raccontato:

«Ciao, sono Anna, ho ventisei anni e sono fidanzata con Gennaro da sei. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo vari tira e molla penso sia arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto e io la cattiva, ma in realtà ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili».

Ha dichiarato Anna certa di avere ragione e ferma nelle sue idee. Di diverso avviso è invece Gennaro, che ha controbattuto alle parole della sua fidanzata, così:

«Io sono innamorato di Anna. Le ho chiesto anche di sposarmi, ma lei ha detto no. Anche se ha scritto lei a questo programma, forse potrebbe essere un’opportunità per me per capire se lei mi ama o meno».

Ed ecco qui il video di presentazione della coppia, prima di partire per questa grande avventura…

Così Anna e Gennaro si sono raccontati, senza filtri, al pubblico di Temptation Island. Sarà ora curioso scoprire come si evolverà il loro percorso, a cui però non parteciperanno da soli. Chi sono quindi tutte le altre coppie?

Le coppie di Temptation Island

In data 16 settembre 2020 ha inizio l’ottava edizione di Temptation Island, dedicata ai Nip (non famosi per intenderci). Al timone di conduzione troveremo questa volta Alessia Marcuzzi, che è pronta a bissare lo strepitoso successo dello scorso anno, quando ha guidato le coppie di Vip nel viaggio del sentimenti.

Anche in questo caso sono state prese tutte le precauzioni del caso (vista la pandemia da Covid-19) e, come rassicurato dalla conduttrice a Verissimo, ogni concorrente ha effettuato il tampone e non può uscire dal villaggio, nemmeno per le famose esterne a cui tanto siamo stati abituati in questi anni.

Ma chi sono i protagonisti di questa edizione? Ecco l’elenco completo:

Tra loro una coppia ha già lasciato in anticipo Temptation Island, poiché una fidanzata ha scoperto il tradimento del suo compagno. La produzione di Temptation ha però scelto di far entrare una nuova coppia per sostituirli. Questo ha portato anche a far si che slittasse la messa in onda del reality. Ma chi sarà tra loro ad aver fatto soffrire la propria dolce metà? Non ci resta che attendere la prima puntata per scoprirlo!

Il percorso di Anna e Gennaro a Temptation Island

(IN AGGIORNAMENTO…)

Novella 2000 © riproduzione riservata.