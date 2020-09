Chi sono Salvo e Francesca di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Salvo e Francesca, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dal chi sono, all’età, alla loro storia, a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Salvo e Francesca: età e storia

Salvo e Francesca sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 8, e in molti si chiedono già chi sono i due nuovi volti del reality. Entrambi sono originari della Basilicata, nonostante da ben tre anni convivano a Milano. L’età di Salvo è di 30 anni, mentre al momento non sappiamo ancora quanti anni abbia la sua fidanzata.

Entrambi lavorano come store manager di un negozio di prodotti biologici e la loro storia dura già da ben 5 anni! Prima di iniziare una relazione sentimentale però i due sono stati amici per diverso tempo, fino a quando non è scattato un sentimento sincero e profondo.

Nell’ultimo anno però le cose tra Salvo e Francesca non sono andate come previsto. Nel mentre lei vorrebbe compiere il passo successivo, sposarsi e mettere al mondo un figlio.

La coppia decide di partecipare a Temptation Island 8 per capire se davvero la loro storia possa avere o meno un futuro. Scopriamo di più sulla loro partecipazione al reality di Canale 5.

La partecipazione a Temptation Island 8

È partito mercoledì 16 settembre Temptation Island 8! La nuova ed attesissima edizione del reality stavolta è condotta da Alessia Marcuzzi, che dopo essersi messa alla prova lo scorso anno col format Vip, quest’anno guida il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie Nip della trasmissione. Tra i protagonisti del programma ci sono anche Salvo e Francesca, che tuttavia non hanno fatto il loro ingresso nei due villaggi da subito. La coppia è infatti arrivata a Temptation Island a percorso già avviato, andando a prendere il posto di Sofia e Amedeo, che a sole poche ore dalla partenza del reality hanno abbandonato il programma, avendo un falò di confronto anticipato. Ma perché i due hanno deciso di partecipare alla trasmissione? La prima a svelarlo è Francesca, che ammette:

“Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”.

A fare eco alle parole di Francesca è proprio Salvo, che in merito alla partecipazione a Temptation Island 8 afferma:

“Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”.

Scopriamo adesso chi sono le altre coppie di Temptation Island 8, oltre a Salvo e Francesca.

Le coppie di Temptation Island 8

Oltre a Salvo e Francesca a partecipare all’ottava edizione di Temptation Island ci sono anche altre 6 coppie.

Ecco di chi si tratta:

Scopriamo ora dover poter seguire Salvo e Francesca su Instagram.

Chi sono Salvo e Francesca: dove seguirli su Instagram

Nonostante siano appena arrivati a Temptation Island 8, Salvo e Francesca sono già ricercati dal web e in molti si stanno chiedendo dove poter seguire la coppia su Instagram.

Tuttavia, proprio come per gli altri concorrenti del reality, attualmente i due non hanno dei profili social attivi. Come è noto infatti tutti coloro che decidono di iniziare un viaggio nei sentimenti hanno l’obbligo di disattivare per tutta la durata del programma i loro account.

Ciò nonostante non appena Temptation Island 8 sarà terminato Salvo e Francesca torneranno su Instagram, e a quel punto sarà possibile seguire la coppia sul noto social.

Come se la caveranno gli innamorati all’interno dei due villaggi? Non resta che attendere per scoprirlo.

