1 Stefania Orlando attacca Matilde

Come al solito ogni puntata del Grande Fratello Vip è condita anche dalle temute nomination. Sebbene Stefania Orlando abbia chiarito diverse divergente con Samantha de Grenet, si è sentita comunque di mandarla al televoto. Quest’ultima l’ha presa con grande sportività, ricambiando però il gesto. A commentare la scelta della bionda conduttrice, da studio, è stata Matilde Brandi, amica di entrambe.

L’ex ballerina non ha apprezzato il gesto fatto da Stefania Orlando e le ha chiesto spiegazioni, con quest’ultima che ha replicato molto tranquillamente. Questa mattina, però, la gieffina si è risvegliata con il dente avvelenato e ha commentato quanto accaduto diverse ore prima. In stanza blu, appena sveglia ha detto: “Io e Samantha non ci frequentiamo. Ma poi amica di che? Mi ha voluto far passare di nuovo per quella che nomina l’amica. Ma amica de che? Non la vedevo da anni, ci siamo viste 2 volte”.

Stefania on fire su Matilde: "Mi ha voluto far passare di nuovo per quella che nomina l'amica. Ma amica de che? Non la vedevo da anni, ci siamo viste 2 volte" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/6prTn2RnzL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 2, 2021

Lasciata la stanza da letto e raggiunta la cucina per la colazione, Stefania Orlando ha proseguito il suo monologo contro Matilde Brandi, ricordando alcuni episodi avvenuti in casa.

Vipera on fire stamattina: "Tiè, va a pulì il bagno e io muta, muta…sono andata a pulire il bagno" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/1HJwBkxFwn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 2, 2021

Ma non è finita qui. Perché Stefania Orlando ha avuto altro da dire…