1 Dopo la puntata Tommaso Zorzi spinge l’amica Stefania Orlando a fare una confessione alla Contessa Patrizia De Blanck (VIDEO)

Patrizia De Blanck non ha preso benissimo la nomination, che la vede al ballottaggio con Francesco Oppini. Ad avere un ruolo rilevante in questo è stata Stefania Orlando, ultima concorrente entrata in confessionale per fare il suo nome. La showgirl, però, invece di virare su Dayane Mello, come ci si aspettavano tutti (infatti ha preso tre voti), ha preferito puntare sulla Contessa.

Una volta finita la puntata del GF Vip, Stefania Orlando si è ritrovata in cucina insieme a Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e hanno discusso di quanto accaduto. Stefania ha confermato ai coinquilini di aver votato contro la De Blanck, ma di aver timore di dirglielo poiché non vorrebbe vederla agitarsi o sentirsi male.

Tommaso Zorzi, appresa questa notizia, non ha potuto fare a meno di metterci il carico da 90 e ha così spinto la Orlando a prendersi di coraggio e confessare alla Contessa di averla nominata. In un primo momento Stefania non è parsa molto propensa alla cosa e ha cercato di sviare andando ad aiutare Maria Teresa Ruta, intenta come al solito a svolgere le faccende domestiche.

A riderci su sulla cosa è Rosalinda Cannavò che ha puntualizzato: “Tommaso gode come un riccio“, con Zorzi che ha però fatto notare: “La settimana scorsa l’ho nominata io e mi sono beccato e dovete farlo pure voi”. Rosalinda ha ribadito come lei abbia già dato, viste le numerose discussioni con la Contessa. Ma Tommaso Zorzi non si è fermato e ha insistito ancora una volta e andando dritto al punto ha convinto Stefania Orlando a ‘tirare fuori gli attributi’.

Stefania ha così rincuorato il suo amico e rivolgendosi poi a Patrizia ha detto: “Patrizia io però ti devo dire una cosa. Ti ho nominato pure io” – mentre Tommaso Zorzi ha iniziato a ridere disteso sul tavolo.

Cinema notturno gentilmente offerto da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi #gfvip pic.twitter.com/qkGVQla4uC — no fucks given (@fizzyIemonade) November 17, 2020

